Как вступление Македонии в НАТО может отразиться на Балканском регионе

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Конечной целью США на Балканах является полное вытеснение региона из орбиты российского влияния

6 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится церемония подписания протокола о вступлении в военный блок Северной Македонии. Как уточняется в коммюнике Североатлантического альянса, подписи под документом о расширении блока поставят постпреды 29 стран — участниц НАТО, на процедуре будет присутствовать глава македонского МИД Никола Дмитров.

Фото с сайта balkanekspresrb.rs

После того как протокол будет подписан, Скопье сможет принимать участие в совещаниях альянса. Но чтобы Северная Македония получила полноценное членство, протокол должен быть ратифицирован всеми действующими участниками НАТО.

«Без реальной общественной поддержки»

Чтобы вступить в альянс, Скопье пришлось изменить название страны на Северную Македонию. Такое требование было выдвинуто Грецией — Афины блокировали вступление Македонии в альянс из-за давнего спора. В Греции считали, что в будущем Скопье может предъявить территориальные претензии на греческую область Македонии из-за идентичного географического названия.

В 2017 году между Афинами и Скопье активизировались переговоры о возможном переименовании Македонии, а уже в июне 2018 года стороны подписали соглашение, по условиям которого балканское государство согласилось изменить название на «Республика Северная Македония».

Чтобы утвердить это решение, а также получить согласие населения на вступление в НАТО и ЕС, в стране был организован референдум. Противники переименования страны бойкотировали голосование. В итоге необходимый порог явки в 51% достигнут не был — свои голоса отдали только 37% жителей страны, из них более 90% высказались в поддержку предлагаемого властями плана.

Глава избирательной комиссии страны Оливер Деркоски заявил, что референдум нельзя считать состоявшимся, однако власти Македонии проигнорировали этот факт, а премьер-министр Зоран Заев назвал итоги голосования «серьёзным вкладом в будущее Македонии». В январе 2018 года парламент этой страны принял соответствующие поправки в Конституцию, окончательно закрепив результаты нелегитимного референдума.

По мнению сотрудника отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерины Энтиной, вопрос переименования Македонии очень чувствителен и решать его нужно было путём поиска всеобъемлющего общественного консенсуса.

«Уже по традиции вопрос вступления страны в альянс решался без реальной общественной поддержки большинства. В Македонии есть те, кто поддерживает переименование страны и вступление в НАТО, но это не подавляющее большинство», — подчеркнула эксперт в интервью RT.

Решение властей вызвало возмущение не только в Македонии, но и в Греции, где прошли массовые акции протеста, сопровождавшиеся столкновениями с полицией. Греки сочли такое изменение названия недостаточным и не исключили, что, даже называясь Северной Македонией, соседи всё равно смогут выдвинуть территориальные претензии Греции. Как показывают социологические опросы, 62% греков воспринимают подписанное соглашение отрицательно.

Отметим, что македонские власти не только пожертвовали прежним названием страны, но также присвоили албанскому языку статус второго официального. Соответствующий закон вступил в силу в середине января прошлого года, до этого албанский язык имел официальный статус только в районах проживания албанского меньшинства.

Многие жители Македонии, включая президента страны Георге Иванова, расценили этот шаг как ещё один удар по национальным интересам страны — вкупе с инициативами по смене названия государства.

Как напомнила в интервью RT руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса ИС РАН Елена Гуськова, Македонию и Албанию связывают исторически непростые отношения и надежда на помощь НАТО в противостоянии с албанской стороной была в своё время одной из причин, по которым Скопье начало сотрудничать с альянсом.

«Македония находится в очень сложном положении. Когда она приобрела независимость в 1990-х, в Скопье понимали, что сохранить государственность в условиях многочисленных национальных разногласий практически нереально. И уже тогда Македония пригласила к себе натовский контингент, будучи уверена, что альянс окажет ей поддержку в противостоянии с Албанией. Но в 2001 году, когда албанцы подняли восстание, НАТО не стало поддерживать Скопье», — пояснила эксперт, добавив, что сейчас, напротив, Албания, пользуясь политической поддержкой Запада, расширяет своё влияние на Балканах.

Сейчас албанцы выходят на завершающую стадию своего векового проекта по созданию единого албанского государства, и этим могут в перспективе доставить неприятности соседней Македонии, считает Екатерина Энтина.

Характерно, что именно на албанской территории в ближайшие пять лет будет построена первая в регионе база ВВС НАТО. Соответствующее решение было принято Североатлантическим советом, первый этап строительства обойдётся альянсу в €50 млн. Как пояснил албанский премьер-министр Эди Рама, авиабаза будет использоваться для охраны воздушного пространства и тренировочных миссий.

«Эскалация противоречий»

Македония станет четвёртым участником НАТО в балканском регионе. Ранее к альянсу присоединились Хорватия и Албания, а в 2017 году — Черногория. При этом если в Македонии референдум о присоединении к НАТО не собрал достаточную явку, то власти Черногории решили вовсе не проводить голосование.

Как заявил президент страны Филип Вуянович, референдум стал бы «ненужной активностью» и даже угрожал бы безопасности страны. Поэтому итоги парламентских выборов, на которых победу одержали сторонники евроинтеграции, власти Черногории сочли достаточным доказательством готовности населения присоединиться к Североатлантическому блоку.

Активность, развёрнутая НАТО на Балканах, вызывает тревогу Москвы. Как заявил в декабре прошлого года глава МИД России Сергей Лавров, ситуация, сложившаяся в регионе, внушает обеспокоенность. «Мы видим, что НАТО и Евросоюз наращивают усилия по дальнейшему «освоению» региона, — подчеркнул Лавров. — Такие действия ведут к дальнейшей дестабилизации архитектуры безопасности в Европе, росту напряжённости, появлению новых разделительных линий».

При этом, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, США вмешиваются во внутренние дела балканских государств, оказывая влияние на принимаемые ими решения. В частности, в МИД России не сомневаются, что именно американская сторона управляла голосованием в македонском парламенте, по итогам которого страна получила возможность вступить в НАТО. Чтобы нужное Вашингтону решение было принято, Соединённые Штаты прибегали к шантажу, угрозам и подкупу депутатов, заявили в МИД России.

По мнению экспертов, конечной целью США на Балканах является полное вытеснение региона из орбиты российского влияния. Затягивая в НАТО всё новые балканские государства, Вашингтон рассчитывает со временем сломить сопротивление и главного партнёра Москвы на Балканах — Сербии.

Параллельно отмечается милитаризация региона. Так, в декабре 2018 года парламент непризнанной республики Косово объявил о создании собственной армии. Предположительно, это формирование будет состоять из 5 тыс. военнослужащих.

Это вызывает серьёзные опасения Белграда и Москвы. Как отметил в январе этого года постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, сейчас нет никаких гарантий, что создаваемая в Косово армия не будет применена против сербов, проживающих в северных районах.

«Наблюдения миссии (ОБСЕ) весьма чётко указывают на то, что Косово всё больше становится очагом нестабильности, источником конфликтного потенциала в регионе», — подчеркнул Лукашевич.

По словам Екатерины Энтиной, решение о создании армии в Косово было принято Приштиной, в первую очередь исходя из внутриполитических соображений. Однако этот шаг заметно усилил напряжённость в регионе.

«Если учитывать, что это было сделано в ситуации, когда диалог Белграда и Приштины снова зашёл в тупик, неудивительно, что создание косовской армии было расценено сербской стороной как угроза», — пояснила эксперт.

Говоря о ситуации во всём регионе, Екатерина Энтина пояснила, что за последние пять лет на Балканах отмечается заметная эскалация этнических и территориальных противоречий.

«Продавливая выгодные для себя решения при помощи прессинга, Запад подрывает региональную стабильность. У Македонии есть много проблем: и натянутые отношения с Албанией, и противоречия с Грецией. Греческое общество явно не удовлетворено тем соглашением, которое было подписано с Македонией, поэтому говорить о сглаживании противоречий в греко-македонских отношениях тоже не приходится», — подчеркнула Энтина.

По мнению экспертов, само по себе вступление Македонии в НАТО сильно не повлияет на военно-политическую конфигурацию сил в регионе. Но это сигнал, который говорит об усилении давления на Боснию и Герцеговину и на Сербию.

По мнению Елены Гуськовой, США заинтересованы в разобщении славянских, православных народов. И вступление Македонии в НАТО является очередным шагом в этом направлении — это в своём роде демонстративный жест, адресованный Москве, считает она.

«С военно-стратегической точки зрения Балканы являются очень привлекательным регионом, и НАТО всегда хотело взять полуостров под свой контроль. В альянсе мечтают перенести сюда крупную военную базу из Европы — именно Балканы должны стать ключевым районом военного присутствия НАТО и США на континенте. Но этому мешает Сербия, которая является давним союзником России. Поэтому цель США — заманить в НАТО также Сербию и Боснию и Герцеговину, Но это будет очень непростая задача», — подытожила Елена Гуськова.

Автор: Надежда Алексеева