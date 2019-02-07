Экс‐президент Бразилии получил новый срок за коррупцию

09:38

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был приговорен 6 февраля еще к 12 годам и 11 месяцам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег. Об этом сообщил телеканал Globo.

По данным следствия, экс-глава государства купил дом и земельный участок в населенном пункте Атибайа в штате Сан-Паулу в обмен на некоторые привилегии коммерческим организациям. Сам да Силва свою вину не признал. Когда политик выйдет на свободу, ему будет 86 лет.

Это уже второй приговор бывшему бразильскому лидеру. В апреле 2018 года он начал отбывать заключение в тюрьме Куритибы также по приговору за коррупцию. Позже судья увеличил ему срок до 12 лет и одного месяца.

Луис Инасиу Лула да Силва занимал пост главы государства с 1 января 2003 года по 1 января 2011 года. Он стал первым экс-президентом Бразилии, которого приговорили к лишению свободы за коррупцию.

В общей сложности против да Силвы открывали семь уголовных дел. По одному из них политик был оправдан.