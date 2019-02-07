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Экс‐президент Бразилии получил новый срок за коррупцию

09:38 7.02.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был приговорен 6 февраля еще к 12 годам и 11 месяцам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег. Об этом сообщил телеканал Globo.

По данным следствия, экс-глава государства купил дом и земельный участок в населенном пункте Атибайа в штате Сан-Паулу в обмен на некоторые привилегии коммерческим организациям. Сам да Силва свою вину не признал. Когда политик выйдет на свободу, ему будет 86 лет.

Это уже второй приговор бывшему бразильскому лидеру. В апреле 2018 года он начал отбывать заключение в тюрьме Куритибы также по приговору за коррупцию. Позже судья увеличил ему срок до 12 лет и одного месяца.

Луис Инасиу Лула да Силва занимал пост главы государства с 1 января 2003 года по 1 января 2011 года. Он стал первым экс-президентом Бразилии, которого приговорили к лишению свободы за коррупцию.

В общей сложности против да Силвы открывали семь уголовных дел. По одному из них политик был оправдан.

Темы: Бразилия, Борьба с коррупцией в мире
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Комментарии читателей
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07.02.2019, 14:34
Гость: Иван простак

Забавный текст. Особенно идиотские ассоциации «селёдочен-сакрален». Такое впечатление, что человека, с напрочь отбитым чувством юмора, клещами заставляли пошутить.
07.02.2019, 13:42
Гость: Дык эта...

Вот и сажают президентов...
07.02.2019, 11:13
Гость: D.D.

Тьфу, хоистопродавцы!
Ить сказано ж вам - вся власть от иудейского бога и по заветам его.
...как инАче-то бедным президентам есть и насыщаться, не строив и не сажав, - ась?..
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