Порошенко зарегистрирован кандидатом в президенты Украины

15:09

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала действующего главу государства Петра Порошенко кандидатом на выборах президента Украины 31 марта как самовыдвиженца.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", такое решение комиссия приняла на заседании в четверг.

Также официально стали кандидатами на выборах президента народный депутат предыдущих созывов Юрий Кармазин, журналистка Юлия Литвиненко, руководитель общественной организации "Влада народу" Александр Ващенко.

Таким образом, по состоянию на день 7 февраля, ЦИК зарегистрировал уже 41 кандидат в президенты Украины. Регистрация кандидатов заканчивается 8 февраля.