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Порошенко зарегистрирован кандидатом в президенты Украины

15:09 7.02.2019
Петр Порошенко
Фото с сайта wikipedia.org
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Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала действующего главу государства Петра Порошенко кандидатом на выборах президента Украины 31 марта как самовыдвиженца.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", такое решение комиссия приняла на заседании в четверг.

Также официально стали кандидатами на выборах президента народный депутат предыдущих созывов Юрий Кармазин, журналистка Юлия Литвиненко, руководитель общественной организации "Влада народу" Александр Ващенко.

Таким образом, по состоянию на день 7 февраля, ЦИК зарегистрировал уже 41 кандидат в президенты Украины. Регистрация кандидатов заканчивается 8 февраля.

Темы: Украина, Выборы на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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07.02.2019, 17:58
Гость: полухохол

Камедь очередная!Шоколадному хронику сразу надо "присягать" на второй срок,хозяин утвердил давно,не подвела бы печень.
07.02.2019, 17:41
Гость: ???

Это радует. Наконец-то Петя добьет неньку и с чувством выполненного долга умотает в Испании в свой особнячок. :))
07.02.2019, 17:28
Гость: Гость

Конечно Порошенко будет переизбран президентом, как Ельцин в 1996 году. Тогда, кстати, его избрание признали все. И лишь потом стало известно, что там были подтасовки. Пётр Алексеевич - это второй Борис Николаевич. Здесь ничего не ново.
Зря только не пускают российских наблюдателей. Значит боятся. Значит действительно планируются какие-то подтасовки. Это свидетельствует и о несовершенстве избирательной системы Украины. Иначе никакие фэйки были бы нестрашны, а подтасовки - невозможны.
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