Порошенко зарегистрирован кандидатом в президенты Украины
Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала действующего главу государства Петра Порошенко кандидатом на выборах президента Украины 31 марта как самовыдвиженца.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", такое решение комиссия приняла на заседании в четверг.
Также официально стали кандидатами на выборах президента народный депутат предыдущих созывов Юрий Кармазин, журналистка Юлия Литвиненко, руководитель общественной организации "Влада народу" Александр Ващенко.
Таким образом, по состоянию на день 7 февраля, ЦИК зарегистрировал уже 41 кандидат в президенты Украины. Регистрация кандидатов заканчивается 8 февраля.