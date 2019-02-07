]]> ]]>
Главная В мире Новости

В Японии отказались от фразы о «незаконной оккупации» Курил

08:49 7.02.2019
Материалы по теме:

На общенациональном съезде за возвращение "северных территорий" (так в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи) впервые не стали использовать фразу о "незаконной оккупации" островов Россией, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Отмечается, что отказ от этой формулировки связан улучшением отношений между странами и интенсивным переговорным процессом по вопросу мирного договора.
Съезд проходит каждый год в Токио 7 февраля. В нем традиционно принимают участие премьер-министр, глава МИД и другие члены правительства.

Седьмого февраля 1855 года был подписан Симодский трактат, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Возвращения этих островов Токио требует от Москвы и в послевоенный период.

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же видела в этом лишь часть решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В ноябре — после встречи Путина и Абэ в Сингапуре — стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.

Темы: Япония, Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.02.2019, 13:58
Гость: D.D.

(моня, сия ремарка - не потрясение основ, а очевидный диагноз)
Если человек идиот, то это навсегда
07.02.2019, 12:54
Гость: ???

Сделать уступку, значит пересмотреть итоги Второй Мировой. Тут же последуют претензии и по другим территориям.
07.02.2019, 12:53
Гость: ???

Не все знают, что после того как Япония, подписала договор о военном союзе с США и разместила на своей территории американские базы , СССР в 1960-ом году, отозвал свою подпись под этой декларацией.
Все комментарии (11)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.