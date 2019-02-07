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Владимир Жарихин: «Мне кажется, необходимо наладить взаимодействие с оппозиционными силами Венесуэлы»

19:34 7.02.2019

Внешние силы пытаются дестабилизировать ситуацию 

В Венесуэле с 21 января проходят акции протеста против политики президента страны Николаса Мадуро из-за тяжелой экономической ситуации.

23 января председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности временного главы государства на период действия временного правительства в стране. Это произошло во время митинга в Каракасе.

Стоп-кадр видео

Практически сразу в поддержку Гуаидо выступили власти США, Бразилии, Чили, Парагвая, Колумбии, Боливии, Перу, Аргентины и Канады. Большинство членов Европарламента вскоре также признали спикера венесуэльского парламента легитимным временным президентом республики и потребовали от Мадуро новых президентских выборов.

Как может складываться ситуация в Венесуэле в дальнейшем? Какую позицию следует занять России? Об этом KM.RU побеседовал с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным.

- Владимир Леонидович, поделитесь, пожалуйста, вашим мнением о ситуации, сложившейся в Венесуэле.

- В Венесуэле сегодня ситуация непростая. Она сложилась как из внутренних, так и из внешних факторов. Под внутренними имеется в виду политический раскол в элите страны, а также среди населения, то есть примерно 50% поддерживает Мадуро, а оставшаяся половина – оппозицию.

Усугубилось все тем, что внешние силы пытаются дестабилизировать ситуацию, пытаясь неконституционным способом привести к власти оппозицию. В качестве этих внешних сил, в первую очередь, выступают США, а также представители Европейского союза. Хотя надо сказать, что некоторые латиноамериканские страны, страны Южной Америки, тоже занимают, в общем-то, позицию в поддержку оппозиционных сил.

Все это создает нестабильность одной из крупнейших стран Южной Америки.

- Как Вы думаете, какой позиции Россия должна придерживаться в сложившейся ситуации?

- В целом Россия эту позицию выразила. Она, безусловно, поддерживает законно избранное руководство страны, то есть Мадуро.

Однако я думаю, что не стоит как-то безоглядно и стопроцентно поддерживать исключительно его. Все–таки мне кажется, что необходимо наладить взаимодействие с оппозиционными силами.

- Как разрешится политический кризис в Венесуэле? Можете ли Вы дать собственный прогноз по этому вопросу?

- В принципе, Мадуро уже предложил оппозиции компромисс - переговоры. Надеюсь, что все–таки будет достигнуто определенное равновесие между этими силами, а также будет проведена определенная корректировка, в первую очередь, экономической политики, проводимой нынешним венесуэльским правительством.

Беседовала Камилла Дьяченко
 

Темы: Венесуэла
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Комментарии читателей
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07.02.2019, 23:59
Гость: петру

А какой режим должны поддерживать? Обамы? Трампа? Режим который гробит свою страну своей некомпетентностью. За 10 лет правительство США угробило 50% угледобывающих шахт. Торговая война с Китаем угробила фермерские хозяйства США. Фермеры обанкротились. Зачем ты поддерживаешь американский режим угробивший страну? Что Обама,Трамп решили проблему с американской нищетой? Зато до Венесуэлы есть дело,а свой народ бомжует. Чего не скулишь о вложении наших денег в американскую экономику? Ах,да зарплату от американцев получаешь.Ну правильно Венесуэла тебе деньги не платит. Может пора революцию в США делать? Кого на роль Гуаидо брать будем? Сандерса?
07.02.2019, 23:24
Гость: петр

ты не понял, что венесуельские воры, что кремлевские, это одно и тоже, не даром они мадурцам помогают, миллиарды вместе пилят
07.02.2019, 22:17
Гость: Пете

Жалко, что в Венесуэле такое не эффективное правительство и какое счастье, что такое эффективное правительство в России..... Кремлевские воры дадут фору любым ворам!
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