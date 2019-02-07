Владимир Жарихин: «Мне кажется, необходимо наладить взаимодействие с оппозиционными силами Венесуэлы»

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Внешние силы пытаются дестабилизировать ситуацию

В Венесуэле с 21 января проходят акции протеста против политики президента страны Николаса Мадуро из-за тяжелой экономической ситуации.

23 января председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности временного главы государства на период действия временного правительства в стране. Это произошло во время митинга в Каракасе.

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Практически сразу в поддержку Гуаидо выступили власти США, Бразилии, Чили, Парагвая, Колумбии, Боливии, Перу, Аргентины и Канады. Большинство членов Европарламента вскоре также признали спикера венесуэльского парламента легитимным временным президентом республики и потребовали от Мадуро новых президентских выборов.

Как может складываться ситуация в Венесуэле в дальнейшем? Какую позицию следует занять России? Об этом KM.RU побеседовал с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным.

- Владимир Леонидович, поделитесь, пожалуйста, вашим мнением о ситуации, сложившейся в Венесуэле.

- В Венесуэле сегодня ситуация непростая. Она сложилась как из внутренних, так и из внешних факторов. Под внутренними имеется в виду политический раскол в элите страны, а также среди населения, то есть примерно 50% поддерживает Мадуро, а оставшаяся половина – оппозицию.

Усугубилось все тем, что внешние силы пытаются дестабилизировать ситуацию, пытаясь неконституционным способом привести к власти оппозицию. В качестве этих внешних сил, в первую очередь, выступают США, а также представители Европейского союза. Хотя надо сказать, что некоторые латиноамериканские страны, страны Южной Америки, тоже занимают, в общем-то, позицию в поддержку оппозиционных сил.

Все это создает нестабильность одной из крупнейших стран Южной Америки.

- Как Вы думаете, какой позиции Россия должна придерживаться в сложившейся ситуации?

- В целом Россия эту позицию выразила. Она, безусловно, поддерживает законно избранное руководство страны, то есть Мадуро.

Однако я думаю, что не стоит как-то безоглядно и стопроцентно поддерживать исключительно его. Все–таки мне кажется, что необходимо наладить взаимодействие с оппозиционными силами.

- Как разрешится политический кризис в Венесуэле? Можете ли Вы дать собственный прогноз по этому вопросу?

- В принципе, Мадуро уже предложил оппозиции компромисс - переговоры. Надеюсь, что все–таки будет достигнуто определенное равновесие между этими силами, а также будет проведена определенная корректировка, в первую очередь, экономической политики, проводимой нынешним венесуэльским правительством.

Беседовала Камилла Дьяченко

