Курс Украины на НАТО и ЕС прописали в конституции страны

15:47

Депутаты Верховной рады утвердили изменения в Конституцию Украины. Нововведения закрепили курс страны на вступление в НАТО и Евросоюз, сообщило РИА «Новости».

Решение нашло поддержку 334 парламентариев. Необходимый минимум при этом равнялся 300 голосам.

Кроме того, законом предусмотрено изъятие из переходных положений конституции нормы, предполагавшей правовые основания для размещения Черноморского флота на территории Крыма.

Закон отправлен на подпись президенту Украины Петру Порошенко. В силу он вступит на следующий день после того, как будет опубликован в официальной прессе.

Изменить конституцию страны предложил сам украинский лидер, определив это как «выбор Украины и ее место как члена европейской семьи». Идея нововведений касалась и интеграции страны в НАТО. В первом чтении законопроект был принят в ноябре 2018 года. Описанного в нем политического курса необходимо придерживаться президенту, Кабинету министров и Раде.