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Размышления о президентах, бывших и настоящих

12:21 7.02.2019

Внезапно в эфир вышел канувший было в Лету бывший президент бывшей Украины Янукович

Он начал жалиться журналистам и народу, как его развели и кинули, будто последнего лоха. А мне подумалось, не сам ли он в этом виноват-то?

Виктор Янукович. Стоп-кадр из трансляции RT

Вкратце ситуация выглядела так, если кто запамятовал. Янукович взбаламутил активную часть электората сказками о скором евроинтегрэйшене. Народ, понятно, повёлся на развод, хотя все вменяемые люди, во всяком случае, в России, прекрасно понимали, что евроинтеграция для Украины – это как серпом по причинному месту. Прощай, дешёвый российский газ, российский рынок, российские вливания в укроэкономику.

Янукович, наверное, тоже это понимал, поэтому в последний момент включил заднюю, совершенно не учитывая пожелания народа иметь кружевные трусики и ЕС. Народ уже завёлся, поэтому отыгрыш назад был воспринят как предательство интересов украинцев, с чего, собственно, и начался основной майданный замес.

Соответственно, Германия, Франция и Польша дали ему определённые гарантии, о которых забыли буквально на следующий день, когда уже озверевшие от крови молодчики ринулись его свергать. Вышло всё классически: он кинул активное меньшинство, поддержанное коллективным Западом, а коллективный Запад кинул его, причём руками тех, кого кинул он.

Вывод прост: не баламуть зазря свой народ, целее будешь, да и Европе не верь – эти нехорошие люди предадут при первой возможности. Однако же, какой ещё участи может ожидать откровенный кидала? Эффект быстрого бумеранга, только и всего.

Но это общая картина, а мы перейдём к частностям, точнее, к полной евроинтеграции Януковича по половому признаку.

Был такой ливийский лидер Муаммар Каддафи. Он, конечно, во многом был не подарок, но когда его страну начали целенаправленно уничтожать, он не бросил свой народ, а до своего воистину страшного конца оставался с верными ему людьми. Он был мужиком в лучшем смысле этого слова.

А вот, к примеру, Сирия. К осени 2015-го года президент Башар Асад контролировал только президентский дворец да пару прилегающих улиц в Дамаске. Страна была наводнена игиловскими* бармалеями, англосаксонскими инструкторами, позиции остатков правительственной армии давили террористы, при авиационной поддержке сил т. н. «Коалиции».

Сбежал ли Асад в Иран? Россию? На необитаемый остров в Полинезии? Нет и ещё раз нет! Башар Асад оставался со своим народом в самые тяжелые моменты, он запросил помощь у нашей страны и получил её, согласно Договору о дружбе и сотрудничестве, подписанном ещё правительствами его отца Хафеза Асада и Леонида Брежнева, впоследствии пролонгированном, после развала Союза. Потому что Асад – мужик, в лучшем смысле этого слова.

А что же Янукович? Вместо того чтобы остаться в Севастополе или Донецке, возглавить борьбу против захвативших власть радикалов, он сбежал, как трусливый шакал. Сбежал в Россию, которую предал своими евроинтеграционными потугами. Он дважды предал избравший его народ: он предал тех, кому обещал Европу, и тех, кто восстал с оружием в руках против националистов под бандеровскими знамёнами. Он трижды предатель, что для мировой истории вообще нонсенс.

Во времена Второй мировой французское правительство Петена тоже сдалось фашистам. Не сдался лишь генерал Де Голль, возглавивший Сопротивление и успешно партизанивший на всех коммуникациях оккупированной Франции. И Де Голль – герой, причём не только в своей стране, но и далеко за её пределами. Последний нормальный европеец, настоящий мужик, в лучшем смысле этого слова. Янукович тоже европеец, но европеец новый: трусливый, бесхарактерный, предатель по натуре.

Что мешало ему в 2010-м году согласиться на предложение военно-политического союза России, Белоруссии и Украины? Тогда и расклады были бы другие, ибо, как показала ситуация в той же Сирии, имея соответствующие договорённости, Россия всегда приходит на помощь союзнику. Впрочем, так всегда было.

Думаю, не сбеги Янукович из Украины, останься там, всё-таки какой-никакой, а законно избранный президент, вошёл бы в историю как украинский Де Голль. А так – пожизненное клеймо труса и предателя, бросившего народ в самую трудную минуту.

*ИГ (ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в РФ

Автор: Валерий Усачёв

Темы: Украина, Общество, Юго-Восток Украины, Противостояние на Украине 2013-14, Виктор Янукович
Источник: News Front
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Комментарии читателей
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07.02.2019, 23:36
Гость: Россия ничего не могла предложить. Что она могла предложит

Россия много чего могла предложить и предлагала. Путин в бытность премьер министром два раза!! ездил на Украину.

Когда Януковича в начале 2010 года избрали президентом, Путин в течение первых трех месяцев приезжал к нему 2 раза. С небольшим промежутком. Встречи, конечно, показывали в новостийных программах и обстоятельно комментировали. При первом же визите Путин предложил Януковичу целый ряд СОВМЕСТНЫХ МЕГАПРОЕКТОВ: в атомной энергетике, в самолетостроении, в с/х и т.д., а главное — объединить в ЕДИНЫЙ ХОЛДИНГ российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз». Плюсы от подобных предложений (особенно от последнего), причем плюсы для обеих сторон, я думаю, никому не надо объяснять.

Владимир Путин, будучи в то время премьер-министром, 12 апреля 2010 года отметил, что Украина при вступлении в Таможенный Союз сможет получать ежегодный дополнительный доход в размерах 9 миллиардов долларов. Ответственный секретарь Таможенного Союза Сергей Глазьев оценивал выгоду для Украины в размере 100 миллиардов долларов за 10 лет.

И зампредседателя правления «Газпрома» Валерий Голубев заметил, что на одном только газе Украина при вступлении в Таможенный Союз могла бы экономить до восьми миллиардов долларов в год.

27 апреля 2010г Виктор Янукович включил особый украинский «многовекторный» режим политической торговли и сделал заявление: «Украина вступила в ВТО. Украина сейчас интегрируется в ВТО. Мы развиваем политику в соответствии с принципами организации и что присоединение УКраины к ТС невозм
07.02.2019, 23:25
Гость: Он уже давно никому не интересен

Зачем тогда комментируешь?
07.02.2019, 23:23
Гость: "кружевные трусики" - это стеб , но не

над запретом на импорт в РФ кружевного белья из Европы, инициированным тогда главным санитаром России Онищенко,
это было связано с техническим регламентом ТС ,определённой гигроскопичностью
Суть одним абзацем: на территории России, Белоруссии и Казахстана запретили производство, ввоз и продажу синтетических трусов из ткани без вентиляции, поскольку эта продукция не соответствует техрегламенту Таможенного союза. Ну вредные они! Задница преет! У дам - страдает репродуктивная функция! Не надо больше к нам такие возить... Можем себе получше позволить...
Гы-гы- с Ольгой все в порядке, её творчество востребовано и популярно.
Где востребовано,дятел?

Скандально известная киевлянка Ольга Значкова, осенью 2013 года позировавшая на Майдане с плакатом про «кружевные трусики и ЕС»
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«Взбалмошная, харизматичная, обаятельная, напористая. Очень люблю общаться. Люблю перемены.Готова на переезд. Постоянно занимаюсь самообразованием», — написала украинка в своей анкете на сайте «Актер Онлайн» — портале, ищущем российских актеров театра и кино
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