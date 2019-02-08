]]> ]]>
Главная В мире Новости

Меркель договорилась с ЕС о судьбе «Северного потока — 2»

17:51 8.02.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
Материалы по теме:

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны Европейского союза пришли к соглашению касаемо вопроса проведения российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило Reuters.

Немецкий канцлер подчеркнула, что соглашения удалось достичь благодаря соучастию правительства Франции.

«Что касается газовой директивы, мы достигли соглашения, это стало возможно благодаря тесной совместной работе Германии и Франции», — заявила Меркель.

Ранее стало известно, что Берлин и Париж достигли согласия в ходе обсуждения проекта «Северный поток — 2» (СП-2) и поправок к Газовой директиве Евросоюза. Страны приняли новую редакцию документа, которую передали на рассмотрение ЕС. Суть предложения Германии и Франции сводится к тому, что право выбора формулы применения к этому газопроводу правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее получает та страна, на территории которой находится первый наземный пункт получения газа. В случае с проектом «Северный поток-2» – это Германия. Согласно документу, проект по проведению газопровода нельзя заблокировать.

Компании-оператору «Северного потока-2» осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Россия, Германия, Финляндия и Швеция согласие на строительства газопровода уже дали.

Проект «Северный поток-2» – это строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод пройдет рядом с действующим «Северным потоком». Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря.

Темы: Ангела Меркель, Россия, Германия, Франция, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов, Европейский союз (ЕС)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.02.2019, 22:09
Гость: Катапуся

С Гитлером всё торговали, а с Путиным нельзя? Достали уже эти двойные стандарты пиндосов и подпиндосников.
08.02.2019, 21:36
Гость: личный опыт

никто не станет терять 300 млн. рынок сбыта европейских (читай немецких) товаров. При капитализме не главное произвести - главное ПРОДАТЬ!
08.02.2019, 20:53
Гость: Читай

внимательней. Согласно документу, "проект" Северного потока, нельзя заблокировать. Всë. Финита ла комедия, пришли к соглашению.
Все комментарии (10)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.