Меркель договорилась с ЕС о судьбе «Северного потока — 2»

17:51

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны Европейского союза пришли к соглашению касаемо вопроса проведения российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило Reuters.

Немецкий канцлер подчеркнула, что соглашения удалось достичь благодаря соучастию правительства Франции.

«Что касается газовой директивы, мы достигли соглашения, это стало возможно благодаря тесной совместной работе Германии и Франции», — заявила Меркель.

Ранее стало известно, что Берлин и Париж достигли согласия в ходе обсуждения проекта «Северный поток — 2» (СП-2) и поправок к Газовой директиве Евросоюза. Страны приняли новую редакцию документа, которую передали на рассмотрение ЕС. Суть предложения Германии и Франции сводится к тому, что право выбора формулы применения к этому газопроводу правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее получает та страна, на территории которой находится первый наземный пункт получения газа. В случае с проектом «Северный поток-2» – это Германия. Согласно документу, проект по проведению газопровода нельзя заблокировать.

Компании-оператору «Северного потока-2» осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Россия, Германия, Финляндия и Швеция согласие на строительства газопровода уже дали.

Проект «Северный поток-2» – это строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод пройдет рядом с действующим «Северным потоком». Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря.