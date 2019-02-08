]]> ]]>
Главная В мире Новости

Порошенко утвердил границы «временно оккупированного» Донбасса

11:36 8.02.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Президент Украины Петро Порошенко утвердил границы «временно оккупированного» Донбасса.

Соответствующий указ появился на официальном сайте главы «незалежной».

Возможно, в Киеве наступает стадия «принятия»: определить границы территории, с которой придётся окончательно попрощаться.

Список «временно оккупированных населённых пунктов и районов Донецкой и Луганской областей» выглядит следующим образом: Донецк, Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Макеевка, Снежное, Харцызск, Шахтёрск и более мелкие населённые пункты ДНР, сообщает «Русская весна».

Луганск, Алчевск, Антрацит, Брянка, Должанск, Первомайск, Ровеньки, Сорокино, Хрустальный и более мелкие населённые пункты ЛНР.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Петр Порошенко
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.02.2019, 17:59
Гость: Татьяна Алексеевна

Куда пропал этот,как его,Дохтур "околовсяческихнаук"?
Где его песни про ОККУПАЦИЮ и прочая дребедень? Может,объяснит нам,немощным головушками,ПОЧЕМУ на оккупированной территории находятся ОБСЕ-шники?
08.02.2019, 17:16
Гость: Мыло

Да бросайте уже нас побыстрее . Достали. Пятый год стрельба. Старики едут за украинской пенсией, выстаивают громаднейшие очереди на КПП, всё это требует сил, здоровья и материальных средств.Только за прошлый год на этих КПП умерло более 50 человек. Народ живёт, как в резервации. Про уровень жизни промолчу.
08.02.2019, 16:29
Гость: Бтр

Ага, прям как Европейец , ..ть их::))Один Ленина рисует, другой ваучеры нарисовал.
Все комментарии (12)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.