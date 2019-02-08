11:36

Президент Украины Петро Порошенко утвердил границы «временно оккупированного» Донбасса.

Соответствующий указ появился на официальном сайте главы «незалежной».

Возможно, в Киеве наступает стадия «принятия»: определить границы территории, с которой придётся окончательно попрощаться.

Список «временно оккупированных населённых пунктов и районов Донецкой и Луганской областей» выглядит следующим образом: Донецк, Горловка, Дебальцево, Докучаевск, Енакиево, Макеевка, Снежное, Харцызск, Шахтёрск и более мелкие населённые пункты ДНР, сообщает «Русская весна».

Луганск, Алчевск, Антрацит, Брянка, Должанск, Первомайск, Ровеньки, Сорокино, Хрустальный и более мелкие населённые пункты ЛНР.