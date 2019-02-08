Британские СМИ сообщили о еще двух подозреваемых по «делу Скрипалей»

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Полиция Великобритании считает, что суммарно к "делу Скрипалей" могут быть причастны пятеро граждан России, пишет "Интерфакс" со ссылкой на газету Daily Mail.

Издание со ссылкой на источник в органах безопасности королевства утверждает, что в течение нескольких недель полиция представит доказательства о причастности к предполагаемому отравлению Сергея и Юлии Скрипалей еще двух россиян.

По данным издания, двое граждан РФ передвигались отдельно от других подозреваемых, а также отмечает, что их роль в инциденте была "гораздо меньше".

В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова. СМИ позднее сообщили, что под именами Боширова и Петрова скрываются полковник ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, также сотрудник ГРУ.

В Лондоне их заочно обвинили в заговоре с целью убийства Скрипалей.

В конце сентября СМИ сообщали, что британская полиция выявила третьего подозреваемого в причастности к отравлению Скрипалей. По утверждениям