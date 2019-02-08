]]> ]]>
Главная В мире Новости

Британские СМИ сообщили о еще двух подозреваемых по «делу Скрипалей»

07:19 8.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Полиция Великобритании считает, что суммарно к "делу Скрипалей" могут быть причастны пятеро граждан России, пишет "Интерфакс" со ссылкой на газету Daily Mail.

Издание со ссылкой на источник в органах безопасности королевства утверждает, что в течение нескольких недель полиция представит доказательства о причастности к предполагаемому отравлению Сергея и Юлии Скрипалей еще двух россиян.

По данным издания, двое граждан РФ передвигались отдельно от других подозреваемых, а также отмечает, что их роль в инциденте была "гораздо меньше".

В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова. СМИ позднее сообщили, что под именами Боширова и Петрова скрываются полковник ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, также сотрудник ГРУ.

В Лондоне их заочно обвинили в заговоре с целью убийства Скрипалей.

В конце сентября СМИ сообщали, что британская полиция выявила третьего подозреваемого в причастности к отравлению Скрипалей. По утверждениям 

Темы: Дело Сергея Скрипаля, Великобритания
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.02.2019, 12:09
Гость: Татьяна Алексеевна

МАРАЗМ крепчает. Ржу,не могу!
08.02.2019, 10:41
Гость: Бтр

В большей или меньшей мере свою роль в этом деле сыграли все россияне::))
08.02.2019, 10:37
Гость: советский инженер

Ещё два? И сколько их ещё будет - рота? полк? По-моему англичане скоро друг от друга шарахаться будут, а вдруг Мэй и Джонсон (он же Борис!) тоже русские шпионы.
Все комментарии (10)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.