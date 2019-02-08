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За пост президента Украины будут бороться 44 кандидата

17:49 8.02.2019
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В общей сложности 44 кандидата будут бороться за пост президента Украины, пишет "Интерфакс".

По данным агентства, последними зарегистрированными кандидатами на выборах президента Украины стали журналист Дмитрий Гнап и лидер партии "Разумная сила" Александр Соловьев.

Соловьев повторно подавал документы для регистрации. Он учел замечания ЦИК к его предвыборной программе, в которой кандидат признавал существование самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). За регистрацию Соловьева проголосовали 10 членов ЦИК, шестеро воздержались.

Другими кандидатами на пост главы государтва стали: Роман Бессмертный - политик и дипломат, бывший вице-премьер-министр Украины, Юрий Бойко - народный депутат, кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", Анатолий Гриценко - лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины, Владимир Зеленский - художественный руководитель "Квартал 95", партия "Слуга народа", Олег Ляшко - народный депутат, лидер Радикальной партии, Валентин Наливайченко - экс-глава СБУ, лидер партии "Общественно-политический рух "Справедливость", Петр Порошенко - действующий президент Украины, самовыдвиженец, Юлия Тимошенко - народный депутат, лидер партии "Батькивщина"...

До 7 марта включительно кандидаты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента.

8 марта - последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям. Выборы состоятся 31 марта.

Темы: Украина, Выборы на Украине, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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09.02.2019, 01:53
Гость: личный опыт

"Бешенство Кремля" насчет страны 404 присутствует только в твоих влажных мечтах. У Кремля одна забота - не допустить коллапса в хохланде, что миллионы хохлонищебродов, больных и старых не ломанулись в Россию.
А все эти НАТО, томасы, ЕС нужны хохлам исключительно для повышения значимости в собственных глазах, типо, мы ушли от России к кому-то более богатому и вот-вот заживем. Как вы заживете...если даже Польшу в зону евро не приняли...
09.02.2019, 01:35
Гость: личный опыт

в сбесившемся свинарнике выбирают вожака...запасся попкорном.
09.02.2019, 00:23
Гость: Надоело про майданутых

давайте про Россию лучше.
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