За пост президента Украины будут бороться 44 кандидата

17:49

В общей сложности 44 кандидата будут бороться за пост президента Украины, пишет "Интерфакс".

По данным агентства, последними зарегистрированными кандидатами на выборах президента Украины стали журналист Дмитрий Гнап и лидер партии "Разумная сила" Александр Соловьев.

Соловьев повторно подавал документы для регистрации. Он учел замечания ЦИК к его предвыборной программе, в которой кандидат признавал существование самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). За регистрацию Соловьева проголосовали 10 членов ЦИК, шестеро воздержались.

Другими кандидатами на пост главы государтва стали: Роман Бессмертный - политик и дипломат, бывший вице-премьер-министр Украины, Юрий Бойко - народный депутат, кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", Анатолий Гриценко - лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины, Владимир Зеленский - художественный руководитель "Квартал 95", партия "Слуга народа", Олег Ляшко - народный депутат, лидер Радикальной партии, Валентин Наливайченко - экс-глава СБУ, лидер партии "Общественно-политический рух "Справедливость", Петр Порошенко - действующий президент Украины, самовыдвиженец, Юлия Тимошенко - народный депутат, лидер партии "Батькивщина"...

До 7 марта включительно кандидаты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента.

8 марта - последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям. Выборы состоятся 31 марта.