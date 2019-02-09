Дипломатов предупредили о сотнях шпионов из России и Китая в Брюсселе

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Служба внутренней безопасности европейской службы внешних связей предупредила работающих в Брюсселе дипломатов и военных, что в столице Бельгии работают около 250 китайских и 200 российских шпионов. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на одного из дипломатов.

«Дипломаты, по их собственным данным, были предупреждены о входе в некоторые заведения в квартале Евросоюза, в том числе популярный стейк-хаус и кафе в нескольких минутах ходьбы от главного здания Европейской комиссии и служебного здания EEAS», — говорится в статье.

По данным внутренней службы безопасности, китайские и российские спецслужбы работают в Брюсселе, прежде всего, в посольствах или торговых представительствах своих родных стран.

Раньше по численности агентов в столице Евросоюза лидировала Россия, отмечает издание.

В Брюсселе также не является секретом, что атташе, сопровождающие дипломатов третьих стран на приемах в посольствах, часто являются агентами под прикрытием. В частности, помимо российских и китайских, в Брюсселе должны работать американские и марокканские агенты», пишет РБК.