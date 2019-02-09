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Дипломатов предупредили о сотнях шпионов из России и Китая в Брюсселе

12:31 9.02.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Служба внутренней безопасности европейской службы внешних связей предупредила работающих в Брюсселе дипломатов и военных, что в столице Бельгии работают около 250 китайских и 200 российских шпионов. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на одного из дипломатов.

«Дипломаты, по их собственным данным, были предупреждены о входе в некоторые заведения в квартале Евросоюза, в том числе популярный стейк-хаус и кафе в нескольких минутах ходьбы от главного здания Европейской комиссии и служебного здания EEAS», — говорится в статье.

По данным внутренней службы безопасности, китайские и российские спецслужбы работают в Брюсселе, прежде всего, в посольствах или торговых представительствах своих родных стран.

Раньше по численности агентов в столице Евросоюза лидировала Россия, отмечает издание.

В Брюсселе также не является секретом, что атташе, сопровождающие дипломатов третьих стран на приемах в посольствах, часто являются агентами под прикрытием. В частности, помимо российских и китайских, в Брюсселе должны работать американские и марокканские агенты», пишет РБК.

Темы: Разведка и шпионаж в мире, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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09.02.2019, 16:37
Гость: Что гнус ломка пришла?

А в России что , ломка началась? Самолётами не довезли. Кокс с логотипами Единой России в Голандии накрыли, Корабль с 10 тоннами кокса негры захватили. Вот и результат. Глюки у тебя пошли.
09.02.2019, 15:15
Гость: Чистокровный брюсселец

Это просто ужас какой-то!
09.02.2019, 14:04
Гость: РРР

Шпионы из России как тараканы. лезут во все щели. И плодятся как тараканы. Их надо =Новичком= травить. Иначе не выведешь.
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