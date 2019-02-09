Адмирал ВМС США призвал перейти к «наступлению» на Россию

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Руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон призвал Вашингтон перейти к "наступлению" на Россию и Китай. Об этом, как сообщает издание Business Insider, он заявил, выступая в Атлантическом совете.

Так, Ричардсон обвинил Россию в блокировании Азовского моря, а также в наращивании военно-морского присутствия в Восточном Средиземноморье, пишет РИА Новости.

Отвечая на вопросы о росте угроз в мире, адмирал призвал Соединенные Штаты проявлять "больше агрессии" в отношении Москвы и Пекина. После того как Россия "усилила контроль над ключевыми водными магистралями", для США "пришло время нанести удар первым", отметил он.

По словам Ричардсона, Соединенные Штаты должны задуматься не только над тем, чтобы дать отпор, но и над тем, чтобы "надавить самим в паре регионов".

"Я считаю, было бы замечательно, если бы мы смогли вынудить русских, наших конкурентов, реагировать на наши первые шаги. Время от времени игра на белой стороне шахматной доски является преимуществом", — заявил адмирал.