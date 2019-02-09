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Адмирал ВМС США призвал перейти к «наступлению» на Россию

14:54 9.02.2019
Фото со страницы Adm. John Richardson в Твиттер
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Руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон призвал Вашингтон перейти к "наступлению" на Россию и Китай. Об этом, как сообщает издание Business Insider, он заявил, выступая в Атлантическом совете.

Так, Ричардсон обвинил Россию в блокировании Азовского моря, а также в наращивании военно-морского присутствия в Восточном Средиземноморье, пишет РИА Новости.

Отвечая на вопросы о росте угроз в мире, адмирал призвал Соединенные Штаты проявлять "больше агрессии" в отношении Москвы и Пекина. После того как Россия "усилила контроль над ключевыми водными магистралями", для США "пришло время нанести удар первым", отметил он.

По словам Ричардсона, Соединенные Штаты должны задуматься не только над тем, чтобы дать отпор, но и над тем, чтобы "надавить самим в паре регионов".

"Я считаю, было бы замечательно, если бы мы смогли вынудить русских, наших конкурентов, реагировать на наши первые шаги. Время от времени игра на белой стороне шахматной доски является преимуществом", — заявил адмирал.

Темы: Отношения России и США
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Комментарии читателей
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09.02.2019, 17:52
Гость: Ян

Как говорил Задорнов...ну вы в курсе).
09.02.2019, 17:47
Гость: Фрол - нужна смена экономической стратегии

В условиях санкций Запада при сохранении такой воровской преступной политики лже-либералов и скрытыъ троцкистов во власти, Россия обречена на поражение. Нам нужна другая экономическая политика. Нам нужна мобилизационная экономика, а не ихняя сырьевая, отсталая. Нам нужна полная кадровая зачистка сегодняшней антирусской и антинародной элиты. Никакие они ни либералы и ни экономисты. Мы имеем дело с олигархическо-воровской кастоы аферистов и жуликов нисколько не заинтересованных в развитии страны.
09.02.2019, 17:22
Гость: со стороны

а больше он ничего не хочет, вояка нашелся.
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