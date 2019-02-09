Хуан Гуаидо не исключил возможности иностранной интервенции

11:19

Спикер венесуэльского парламента Хуан Гуаидо, провозгласивший себя президентом страны, заявил, что не исключает возможности иностранной интервенции для свержения существующего режима.

"Может потребоваться достаточное давление, чтобы заставить его (президента Венесуэлы Николаса Мадуро - Ред.) уйти. Военная операция, возможно, является наиболее эффективной формой такого давления, правда, эта не та форма, на которую мы надеемся и рассчитываем", - сказал он в интервью Wall Street Journal в ответ на вопрос корреспондента о том, полагается ли он на иностранную интервенцию.

Гуаидо пояснил: "Важно понимать, что диктатор не отдаст власть по собственной воле после того, как он прибрал к рукам конституцию и правит только с помощью запугиваний и обещаний".

При этом Гуаидо усомнился в поддержке Мадуро со стороны России и Китая, пишет "Интерфакс".

"Лично я не верю, что Россия и Китай на стороне Мадуро. Они просто-напросто защищают свои инвестиции в Венесуэле", - заявил он.

Гуайдо отметил: "Постепенно они осознают, что Мадуро не может предложить им ни стабильности, ни гарантий. Именно оппозиция выступает за стабильность, защиту Венесуэлы, за развитие демократических процессов".

Лидер оппозиции сказал, что его не волнует то, что Венесуэла может стать центром новой холодной войны. Он подчеркнул, что в настоящее время "поддержка демократизации Венесуэлы и нашей борьбы является огромной, совершенно беспрецедентной".

Спикер парламента повторил ранее сделанное президентом США Дональдом Трампом заявление о том, что все меры в отношении Венесуэлы остаются на повестке дня, однако подчеркнул, что предпочел бы мирный процесс перехода власти путем проведения справедливых и свободных выборов.