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На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию

11:13 10.02.2019
Фото с сайта continent.net
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Украинские граждане пожаловались на то, что на пограничных пунктах им отказывают во въезде в Россию. Ситуацию прокомментировал помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире телеканала "112".

По его словам, с 6 февраля зафиксированы порядка 100 случаев отказа во въезде в Россию украинцам. Все случаи отказа касаются пропускного пункта "Нехотеевка" в Белгородской области. По наблюдениям Слободяна, отказы получали в основном те, кто пытался въехать на территорию РФ на автомобилях с объемом двигателя более двух литров.

"Отказники" жаловались на то, что российские пограничники не объясняли причин отказа. Официальных комментариев со стороны погранслужбы ФСБ России пока нет.

Россияне также сталкиваются со случаями отказа во въезде на территорию Украины. Чаще всего это связано с посещением Крыма, который Украина продолжает считать своей территорий, пишут "Вести".

В ноябре 2018 года власти Украины объявили военное положение сроком на 30 дней и ограничили въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. После окончания военного положения режим "усиленной охраны границы" был сохранен. С начала года на Украину не пустили более 1,1 тысячи россиян.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдаст приказ Госпогранслужбе не впускать в страну российских наблюдателей на выборы главы государства, которые запланированы на 31 марта.

Темы: Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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10.02.2019, 21:59
Гость: Правильно

Надо щемить последние пару процентов лояльных к РФ украинцев.
10.02.2019, 20:03
Гость: полухохол

С какого "бодуна",хохлы в страну-"агрессор"пробиваются! В ЕС,хохолы,в ЕС ,забыли ради чего скакали на майдане и людей "чморили"!"Нефиг делать",заразу пиндосовскую тащить в Россию! Хватит славиков и остальных "экспертов",осевших в России!
10.02.2019, 18:34
Гость: Остап

В связи с эпидемией кори на Украине по любому надо вводить карантин.
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