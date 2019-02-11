Вице-премьер Италии призвал бороться против антироссийских санкций

07:14

Правительство Италии намерено добиться пересмотра антироссийских санкций, заявил вице-премьер и министр экономического развития страны Луиджи Ди Майо, пишет РИА Новости со ссылкой на информационное агентство ANSA.

Ди Майо подчеркнул, что санкционный режим в отношении Москвы наносит значительный ущерб итальянскому бизнесу. По его словам, если компании несут огромные потери из-за антироссийских ограничений, то санкционную политику надо пересмотреть.

"Против нашумевших антироссийских санкций мы боремся и будем бороться, но не потому, что мы любим русских или американцев. Мы отстаиваем интересы Италии", — отметил вице-премьер.

Кабмин Италии закрепил необходимость отмены антироссийских экономических ограничений в "правительственном контракте", заключенном партией "Лига" и "Движением пяти звезд", лидером которого является Ди Майо. В документе отмечается, что Москва является "не угрозой, а все более значимым торгово-экономическим партнером" для Рима.

Премьер Италии Джузеппе Конте ранее подчеркивал, что правительство будет работать над снятием санкций в отношении России. Выступая на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Канаде, он отметил, что Москва играет ключевую роль в разрешении многих международных кризисов и выступает в качестве основного игрока в нынешнем геополитическом контексте.

В 2014 году на фоне конфликта на Украине Евросоюз ввел санкции против России. После этого Запад несколько раз принимал решение о продлении ограничительных мер, а также увязал их снятие с выполнением Минских соглашений. Москва ответила на санкции продуктовым эмбарго и взяла курс на импортозамещение. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом "Минска-2", а введение санкций считает контрпродуктивным.