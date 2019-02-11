Япония обвинила Китай во вторжении в ее территориальные воды

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Штаб кризисного реагирования создан в канцелярии премьер-министра Японии в связи с утверждением, что китайский сторожевой корабль вторгся в понедельник в японские территориальные воды в районе спорных островов в Восточно-Китайском море, пишет РИА Новости во ссылкой на местные СМИ.

По его данным, четыре сторожевых корабля Китая приблизились к территориальным водам Японии, и один из них проник, как утверждается, в японскую зону в районе островов Сенкаку, которые в Китае называют Дяоюйдао и считают своими.

Штаб кризисного реагирования будет собирать информацию об этом инциденте и следить за дальнейшей ситуацией, сообщает телеканал.

Острова Сенкаку (Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году.

Территориальная проблема между Китаем и Японией особенно обострила отношения двух стран после того, как в 2012 году правительство Японии выкупило у частного японского владельца три из пяти необитаемых островов, которые в Пекине считают китайской территорией.