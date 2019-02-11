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Глава Минобороны Великобритании поставил цель противостоять России

08:00 11.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Великобритания после выхода из Евросоюза должна быть готовой к расширению своего военного присутствия за рубежом и к действиям против стран, которые нарушают международные законы, чтобы ее не рассматривали в качестве "бумажного тигра", считает британский министр обороны Гэвин Уильямсон.

"Brexit привел нас к великому моменту в нашей истории. Это момент, когда мы должны укрепить наше глобальное присутствие, нарастить смертоносность нашего оружия и его удельный вес", - приводит фрагмент заявления министра "Интерфакс" со ссылкой на британские СМИ. Отмечается, что соответствующее заявление министр намерен сделать сегодня, 11 февраля. 

К задачам он отнес, в том числе, и противостояние "возрождающейся России" в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его словам, страны НАТО должны быть готовы к новым угрозам со стороны России "и развивать свои способности по противостоянию направленных против нас провокаций со стороны России".

"За такие действия Россия должна дорого заплатить", - говорится в тексте выступления Г.Уильямса.

В качестве демонстрации расширения своего зарубежного военного присутствия Великобритания, по его словам, направляет авианосец Queen Elizabeth с британскими и американскими истребителями F-35 в Средиземное море и в район Тихого океана, отмечается в выступлении.

Темы: Россия, Великобритания
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Комментарии читателей
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11.02.2019, 10:23
Гость: «Тот самый Мюнхгаузен

Будем бить через дымоход.

Ваше Высочество, ну не идите против своей совести. Я знаю, вы благородный человек и в душе тоже против Англии.
— Да, в душе против. Да, она мне не нравится. Но я сижу и помалкиваю!

Делайте что хотите, но чтоб через полчаса в лесу было сухо, светло и медведь!
11.02.2019, 10:00
Гость: Чингачгук

Тупой мелкобританский пацанёнок возомнил себя цезарем.
11.02.2019, 09:56
Гость: Павел

В качестве демонстрации расширения своего зарубежного военного присутствия Великобритания, по его словам, направляет авианосец Queen Elizabeth с британскими и американскими истребителями F-35 в Средиземное море и в район Тихого океана.
==========
Это конец!!! Как??? Сразу туда и сюда? И в Средиземноморье, и на Тихий океан? Имеются технологии клонирования авианосцев? Это вам не овечка Долли.
Мало того, что их выперли из ЕС по задницу и ещё отовсюду выставят.
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