Британия начала расследование против богатых россиян

16:34

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) начало собирать информацию о 140 богатых людях по всему миру, в том числе россиянах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в ведомстве.

При этом, отметил собеседник агентства, россиян в списке не большинство, но «значительное количество». Также агентство проверяет олигархов из стран Черного континента.

В январе минувшего года NCA начало требовать у иностранцев, владеющих активами в Британии, объяснить происхождение своего богатства, если оно превышает 50 тысяч фунтов стерлингов (чуть больше четырех миллионов рублей). При этом, если объяснение не понравится сотрудникам ведомства, богача могут арестовать.

Тем не менее в списке из 140 человек люди, состояние которых значительно больше нижней границы проверки, отметил источник. «Быть богатым не преступление, но эти люди должны суметь объяснить происхождение своего капитала», — заявил он.

По словам собеседника агентства, первые итоги расследования могут предоставить общественности уже в конце этого года.