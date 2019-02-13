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Британия начала расследование против богатых россиян

16:34 13.02.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) начало собирать информацию о 140 богатых людях по всему миру, в том числе россиянах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в ведомстве.

При этом, отметил собеседник агентства, россиян в списке не большинство, но «значительное количество». Также агентство проверяет олигархов из стран Черного континента.

В январе минувшего года NCA начало требовать у иностранцев, владеющих активами в Британии, объяснить происхождение своего богатства, если оно превышает 50 тысяч фунтов стерлингов (чуть больше четырех миллионов рублей). При этом, если объяснение не понравится сотрудникам ведомства, богача могут арестовать.

Тем не менее в списке из 140 человек люди, состояние которых значительно больше нижней границы проверки, отметил источник. «Быть богатым не преступление, но эти люди должны суметь объяснить происхождение своего капитала», — заявил он.

По словам собеседника агентства, первые итоги расследования могут предоставить общественности уже в конце этого года.

Темы: Великобритания, Отношения России и стран Западной Европы
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Комментарии читателей
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13.02.2019, 22:38
Гость: проф. Преображенский - Питон

Какие русские? Это не русские и никакой нации. Это исчадие ада, забывшее вообще всё человеческое.
Порченные.......
Это исчадие заслуживает только одного - отправиться в ад.
Могу дать адресок - куда
Там у ворот ада - их начнут энергетическими полями (есть 2 стражника) перекраивать саму сущность и их превратят в вечную боль для самих себя. Когда понадобиться эту боль или сущность боли дезинтегрируют на элементы из которых будет создан материал для созидания а не разрушения.
13.02.2019, 22:23
Гость: Чувак!

Ты со своими джигитами уже достал.
Харэ.
"высокообразованнын ". Это мы уже слыхали.
С макушек гор - в столичные университеты. Со 100 баллами по русскому языку.
А "зоевление" о приеме написать не могут.
13.02.2019, 22:21
Гость: Как то так

Контроль за российскими еврейскими и прочими олигархами, которые скупили половину Лондона, был предсказуем и необходим. Для такого небольшого островного государства как Великобритания
крайне важно знать сколько пиратов, бандитов и воров находится в их аглицком королевстве, чтобы при удобном случае - отобрать у них все ими незаконноукраденным в России.
И нам тоже польза.
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