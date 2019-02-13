]]> ]]>
Главная В мире Новости

В ОБСЕ не поддержали обвинения Украины в отношении России

10:25 13.02.2019
Материалы по теме:

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ) не сказано о присутствии в стране российских военных, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы СММ Эртурула Апакана.

Ранее, во время заседания Совета Безопасности ООН представитель Украины Владимир Ельченко сообщил, что в Донбассе находятся российские военные и оружие. По его мнению, это противоречит желанию Москвы урегулировать ситуацию на востоке Украины.

Российский постпред при ООН Василий Небензя, в свою очередь, попросил представителей ОБСЕ озвучить позицию организации по этому вопросу.

В ответ Апакан заявил, что в отчетах миссии есть лишь "конкретные факты", не позволяющие говорить о присутствии в Донбассе российских войск.
"Я должен сказать, чтобы не последовало никакого недопонимания, в этих докладах не было упоминаний о военных", — сказал он.

Глава СММ также уточнил, что ранее появлялась информация о том, что кто-то видел "лиц в военной форме, утверждавших, что они являются выходцами из России и других стран, а также наемниками", и "транспортное средство с российскими флагами, но не знают его происхождения".

Темы: Украина, Отношения России и Украины, ОБСЕ, Организация объединенных наций (ООН)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.02.2019, 19:43
Гость: ???

Ха! Славик позорит украинцев своими воплями. Но ему-то как раз хорошо.
Помните анекдот про обезьяну, которая на берегу сидит. Мимо плывет крокодил- ты что здесь делаешь? Сижу.А зачем? Дай сто рублей -скажу. На...ну и зачем? Считаю сколько вас проплывет.Ну и дура и крокодил дальше поплыл. Обезьяна тихонечко- дура дурой, а тыщу в день от вас имею.
Так и Славик, дурачком прикидывается, а свою денюжку от участия в этих шоу имеет.
Потому его на Украину калачом не заманишь. Типичный хитропопый хохол.
Правда одного не пойму, вот Славик на Россию все время вопит - орда. Странно что никто из ведущих не посоветовал ему в зеркало посмотреть- типичный монголоид. :))
13.02.2019, 19:36
Гость: ???

А кто скажет что "осуществляли российские войска"? Разведка США? Разведка Германии? Разведка Франции? ОБСЕ?
Они об этом данных не имеют. Так кто? УкроСМИ?.
Ну этим анекдотам, особенно после дела с "убитым" журналистом, даже на западе никто не верит.
13.02.2019, 19:33
Гость: ???

Потому что проиграть российской армии , второй по силе армии мира, не так позорно, как шахтерам слесарям и шоферам. Вот и выдумывают, чтобы себя трусливых позорников оправдать.
Все комментарии (12)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.