В ОБСЕ не поддержали обвинения Украины в отношении России

10:25

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ) не сказано о присутствии в стране российских военных, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы СММ Эртурула Апакана.

Ранее, во время заседания Совета Безопасности ООН представитель Украины Владимир Ельченко сообщил, что в Донбассе находятся российские военные и оружие. По его мнению, это противоречит желанию Москвы урегулировать ситуацию на востоке Украины.

Российский постпред при ООН Василий Небензя, в свою очередь, попросил представителей ОБСЕ озвучить позицию организации по этому вопросу.

В ответ Апакан заявил, что в отчетах миссии есть лишь "конкретные факты", не позволяющие говорить о присутствии в Донбассе российских войск.

"Я должен сказать, чтобы не последовало никакого недопонимания, в этих докладах не было упоминаний о военных", — сказал он.

Глава СММ также уточнил, что ранее появлялась информация о том, что кто-то видел "лиц в военной форме, утверждавших, что они являются выходцами из России и других стран, а также наемниками", и "транспортное средство с российскими флагами, но не знают его происхождения".