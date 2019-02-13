]]> ]]>
Главная В мире Новости

Французские СМИ обвинили РФ в пытках гражданина ЦАР

23:03 13.02.2019
Флаг ЦАР. Фото с сайта Pixabay.com

В средствах массовой информации разгорается новый виток антироссийской истерии. Французское издание AFP, ссылаясь на собственные источники в ЦАР, заявило о причастности инструкторов из РФ к похищению местного гражданина Махамата Нур Мамаду.

Ранее RFI (другое французское СМИ) исказило данные ООН. По версии журналистов, мужчину задержали солдаты национальной армии. Они заподозрили его в принадлежности к одной из вооруженных группировок, действующих на территории страны. Задержанный для допроса был доставлен на базу, где находились также российские военные инструкторы. Именно россияне, по мнению французского СМИ, и похитили задержанного.

Однако данная информация сильно разнится с официальным докладом ООН. Согласно нему, после допроса мужчина был отпущен в целости и сохранности, а уже потом его похитила группа неизвестных лиц и увезла в соседний район. Там его в течение пяти дней избивали, до тех пор, пока его не обнаружили местные жандармы.

По всей видимости, у Франции есть свои интересы в ЦАР, и присутствие там военных инструкторов из РФ им не по душе.

Эту историю также подхватило издание Voice of America, ссылаясь на AFP. Этот грубо состряпанный фейк распространили и несколько русскоязычных СМИ, которые реагируют на любой материал про так называемую ЧВК «Вагнера». Именно эту группировку французы винят в пытках гражданина ЦАР, хотя в официальном докладе ООН об этом ни слова.

Вероятно, что российские инструкторы не просто не принимали участие в допросе и пытках, а вообще были не в курсе о произошедшем инциденте. Они молча выполняют свою миссию по подготовке и тренировке новобранцев местной армии.
 

Темы: Африка, СМИ в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.02.2019, 00:09
Гость: Ну Ну

Франция считает, что богатства Африки им принадлежат по умолчанию. Так же, как британия считает своим личным огородом Индию. Так же, как Сорос считает своим личным огородом Венгрию. Так же, как США считает своим личным огородом Южную Америку...Также, как Римская Империя считала своим огородом Ближний Восток итп .
итд, итп
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.