23:03

В средствах массовой информации разгорается новый виток антироссийской истерии. Французское издание AFP, ссылаясь на собственные источники в ЦАР, заявило о причастности инструкторов из РФ к похищению местного гражданина Махамата Нур Мамаду.

Ранее RFI (другое французское СМИ) исказило данные ООН. По версии журналистов, мужчину задержали солдаты национальной армии. Они заподозрили его в принадлежности к одной из вооруженных группировок, действующих на территории страны. Задержанный для допроса был доставлен на базу, где находились также российские военные инструкторы. Именно россияне, по мнению французского СМИ, и похитили задержанного.

Однако данная информация сильно разнится с официальным докладом ООН. Согласно нему, после допроса мужчина был отпущен в целости и сохранности, а уже потом его похитила группа неизвестных лиц и увезла в соседний район. Там его в течение пяти дней избивали, до тех пор, пока его не обнаружили местные жандармы.

По всей видимости, у Франции есть свои интересы в ЦАР, и присутствие там военных инструкторов из РФ им не по душе.

Эту историю также подхватило издание Voice of America, ссылаясь на AFP. Этот грубо состряпанный фейк распространили и несколько русскоязычных СМИ, которые реагируют на любой материал про так называемую ЧВК «Вагнера». Именно эту группировку французы винят в пытках гражданина ЦАР, хотя в официальном докладе ООН об этом ни слова.

Вероятно, что российские инструкторы не просто не принимали участие в допросе и пытках, а вообще были не в курсе о произошедшем инциденте. Они молча выполняют свою миссию по подготовке и тренировке новобранцев местной армии.

