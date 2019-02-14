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Сенаторы США представили законопроект с новыми санкциями против РФ

07:06 14.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Группа сенаторов США представила в среду законопроект, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также за связанные с украинским кризисом события, пишет "Интерфакс".

В заявлении, распространенном сенатским комитетом по иностранным делам, отмечается, что авторами документа являются республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также - демократы Боб Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин.

В частности, они предлагают ввести санкции против "российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах". Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты (сжиженный природный газ) за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.

В ответ на действия РФ на Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ "в случае, если Россия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе.

В эту часть сенаторы отнесли и санкции, связанные с "поддержкой освоения нефтяных ресурсов в России", и санкции в отношении российских государственных энергетических проектов за пределами РФ.

В заявлении сенатора Менедеза отмечается, что "умышленное бездействие президента Трампа" "агрессии" Кремля достигло "точки кипения в Конгрессе".

"Все более ясно одно: Москва продолжит напор, пока не встретит настоящее сопротивление", - говорится в заявлении Менендеза. В нем подчеркивается, что законопроект должен продемонстрировать, что "Конгресс США будет защищать наши учреждения, наших союзников и ценности, даже если президент выбирает другой подход".

В заявлении сенатора Грэма подчёркивается, что цель законопроекта - ввести действительно значимые санкции.

"Санкции и меры, содержащиеся в этом законопроекте, являются наиболее мощными когда-либо вводимыми", - говорится в нем.

"Санкции и меры, которые мы предлагаем, предназначены для того, чтобы ответить самым решительным образом", - отмечается в заявлении Грэма.

Западные СМИ отмечают, что ранее Грэм и Менендез уже пытались добиться одобрения похожего законопроекта, но потерпели неудачу. Их новый законопроект - более жесткая версия прежнего текста.

Темы: США, Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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14.02.2019, 09:57
Гость: Alex202

Вот эту лекцию следует довести до сведения господ сенаторов, которые похоже кроме как санкциями ничем другим не занимаются. Я же ясно написал "для всех без исключения". Или Вы полагаете что "борцов за демократию" это не коснется?
14.02.2019, 09:31
Гость: Русский.

В армии на политзанятиях начштаба батальона нас просвещал :" В случае ядерного взрыва самое практичное действие- быстро идти на кладбище и укладываться на свободное место. Так у вас появится шанс быть закопанным.
Потому что будет дефицит мест на кладбище и дефицит похоронщиков,и при несоблюдении этой инструкции у вас большие шансы сгнить в неподобающем месте.
14.02.2019, 09:06
Гость: Alex202

Главное в подобной ситуации, чтобы выдержали нервы у парня на кнопке. В противном случае разговор о санкциях перейдет в плоскость очень неудобную для всех без исключения. В том числе и для авторов законопроекта.
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