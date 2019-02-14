На границе Колумбии и Венесуэлы объявили положение бедствия

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В районе колумбийского города Кукута на границе с Венесуэлой ввели положение бедствия, пишет РИА Новости со ссылкой на метные СМИ.

Такое решение приняли из-за того, что 23 февраля начнутся поставки гуманитарной помощи в соседнюю страну, которая переживает кризис. Отмечается, что теперь у местных властей появится больше инструментов на реагирование в случае чрезвычайной ситуации.

Центры сбора помощи открылись в Кукуте и бразильской Рорайме. США уже заявили о прибытии в колумбийский город первой партии гуманитарного груза.

В свою очередь, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал эти поставки предлогом для военного вмешательства и заявил, что не допустит их.

В конце января на фоне протестных митингов лидер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо объявил себя главой Венесуэлы. Его признали США и еще несколько государств. В свою очередь, Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.