СМИ: Япония пересмотрит стратегию переговоров с Россией по Курилам

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Япония пересмотрит стратегию по переговорам с Россией, исходя и понимания, что вопрос мирного договора может потребовать длительного времени, пишет РИА Новости со ссылкой на местное информагентство Jiji.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, понимая, что первоначальный план выйти к рамочному соглашению по мирному договору с Россией на встрече с российским президентом в июне в Осаке неосуществим, приступил к пересмотру стратегии переговоров, сообщает издание. Во многом это связано с усилением в России настроений против передачи островов.

Первоначально, Абэ рассчитывал, что проведя подготовительную работу до июня, когда в Осаке пройдет саммит "двадцатки", ему удастся прийти к заключению рамочного соглашения по мирному договору с российским президентом, который, как ожидается, должен приехать на форум. Саммит "двадцатки" пройдет 28-29 июня в японском городе Осака.

Однако встреча на высшем уровне 22 января между лидерами двух стран не продемонстрировала заметного прогресса. После нее, по словам источников из окружения премьера, он обмолвился, что "и не говорил именно про июнь". Другой источник передал, что Абэ выразился более откровенно: "в июне это невозможно". Высокопоставленный чиновник правительства заявил агентству, что "прийти к чему-то за несколько месяцев по переговорам, которые не двигались долгие годы, это невозможно в принципе".

О смене стратегии, по мнению агентства, говорит и высказывание Абэ на парламентских слушаниях на этой неделе, когда он заявил, что "не собирается ограничивать срок (переговоров – ред.) текущим годом".

В то же время это ставит под сомнение реализацию планов Абэ решить вопрос в рамках срока своих полномочий до сентября 2021 года. В его окружении уже обсуждается вопрос о том, что "необходимо подумать, как передать этот вопрос следующей администрации, если переговоры затянутся".

При этом, все опрошенные РИА Новости по данному вопросу эксперты сходятся во мнении, что если проблема мирного договора не будет решена, пока Синдзо Абэ находится на посту премьер-министра, она не будет решена никогда.

Отношения России и Японии долгие годы усложняет отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году).

Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

В Сингапуре 14 ноября состоялась встреча на высшем уровне между Путиным и Абэ. По итогам встречи японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.

Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана, Хабомаи и только после этого — заключение мирного договора.