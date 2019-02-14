Как украинцы москалей били: 5 «перемог» из учебников истории

Министерство образования и науки Украины объявило, что учебники истории для 11 класса снова будут переписаны

Это связано с получением томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Украинские учебники истории знамениты тем, что отражают не реальную историю, а фантазии их сочинителей и идеологов исторической политики Киева.

Вспомним 5 «побед» Украины над Россией из украинских учебников истории, которые победами Украины не являются.

1. Битва под Оршей, 1514 год: «Победа русско-литовского войска (князь К. Острожский) над московитами»

Западнорусский князь Константин Острожский наверняка удивился бы, если б узнал, что воюет за Украину — он-то командовал объединенными войсками польской короны и Великого княжества Литовского (ВКЛ).

Тема порабощения украинцев польскими панами в XVI–XVII веках хорошо расписана. Закончилось это дело, по версии украинских же историков, «национально-освободительной войной 1648–1654 годов».

Так за кого воевал Острожский? Разве не за угнетателей?

Для «свидомого» украинца это неважно. Главное, что под Оршей войска Острожского победили «московитов». Под командованием князя в поход выступила очень разношерстная компания: поляки, галичане, волыняне, литвины и так далее. Было немало наемников из европейских стран.

Но через 500 лет выясняется, что победила Украина.

У самого Острожского есть еще одна историческая «заслуга»: в 1506 году он присягнул на верность московскому князю Василию III, а через год удрал в ВКЛ. Как его после этого не любить?

К слову, успех Оршанской кампании пытаются приватизировать не только украинцы.

Зарегистрированный в Латвии Институт белорусской истории и культуры относит это сражение к списку величайших побед белорусов. «Важность этого сражения для нас еще и в том, что прочие крупные победы белорусы, как правило, одерживали при поддержке армий других государств, а успех 1514 года целиком и полностью на счету наших предков», — говорится на сайте института.

Лихо! А где же были украинцы, если победу под Оршей «целиком и полностью» одержали белорусы?

Так соседние народы и продолжают перетягивать эту победу: украинцы твердят о военном гении Константина Острожского, поляки — о численности польских воинов, белорусы — о решающей роли белорусской конницы.

«Победа польско-литовских войск под Оршей не изменила ход войны, не переломила ход кампании», — отмечает специалист по военной истории, автор книги «Битва под Оршей 8 сентября 1514 года» Алексей Лобин.

Решить главную задачу — отбить Смоленск — объединенное войско тоже не смогло. Город попадет в состав ВКЛ почти через сто лет, а вернуть его русскому войску в 1654 году помогали казаки под предводительством Богдана Хмельницкого. Кто же из них настоящий герой — Хмельницкий или Острожский?

2. Поход Сагайдачного на Москву, 1618 год: «Петр Сагайдачный прибил щит к Арбатским воротам московского Кремля»

В качестве примера великолепного военного искусства запорожских казаков нередко приводят историю похода гетмана Сагайдачного на Москву в 1618 году. Если не вдаваться в подробности, ее ход может поразить неокрепшие умы «патриотов»: украинцы стремительно захватили Путивль, Рыльск, Курск, Ливны, Елец, Шацк, Михайлов и, наконец, осадили вражескую столицу!

Вот только попытки объединить эти эпизоды в отдельную «русско-украинскую войну» пресекает суровая действительность.

Поход Сагайдачного был организован в рамках очередного военного конфликта между Москвой и Варшавой. На сторону последней стали запорожцы.

20-тысячный корпус казаков, разумеется, тоже действовал не в одиночку, а совместно с армией польского королевича Владислава, которого Сигизмунд III хотел посадить на московский престол. Да и основные бои русское войско вело на другом фронте — силы князя Пожарского, выделенные на оборону Москвы, были весьма ограниченны.

Примечательно, что обещанной благодати от поляков казаки не получили, а всего через два года Сагайдачный попросится перейти на службу к русскому царю.

Типичная история, но об этих итогах «великой победы» украинским школьникам знать необязательно.

3. Битва под Конотопом, 1659 год: «Разгром московитов казачьим войском под предводительством гетмана И. Выговского»

Конотопская битва тоже была локальным эпизодом очередной русско-польской войны, которая разгорелась в 1654 году после решения Земского собора о принятии Войска Запорожского в подданство русского царя. Богдан Хмельницкий просил об этом неоднократно, и Москва, наконец, пошла ему навстречу.

То есть московский царь согласился воевать с Польшей за украинские земли. Но на современной Украине гордятся тем, что среди казаков нашлись изменники, готовые ударить русским в спину.

Битва под Конотопом — это хрестоматийный пример предательства. Получив гетманскую булаву после смерти Хмельницкого, Иван Выговский поспешил переметнуться на сторону Речи Посполитой и крымского хана Мехмеда IV Гирея, что встретило непонимание большой части казачества. Попытки Выговского удержать власть спровоцировали начало Руины — одного из самых трагических периодов украинской истории.

Основной ударной силой объединенного войска под Конотопом стали татары, а победили странным образом опять украинцы. До этого Выговский успел еще раз подтвердить верность московскому царю и еще раз его предать. Но удержать власть он не смог даже после успешного завершения битвы.

По факту Выговский предал не только Москву, но и самих казаков, которые в большинстве своем не поняли и не приняли его политику.

Конотопской битвой восхищается третий президент Украины Виктор Ющенко, называя ее «одной из самых больших и самых славных побед украинского оружия». В память о ней при Ющенко снимались фильмы, издавались юбилейные монеты, устанавливались памятники Ивану Выговскому, а на месте сражения в Сумской области появился целый мемориальный комплекс.

Словом, чем позорнее страница истории Украины, тем больше ею гордятся украинские националисты.

4. Бой под Крутами: «Украинские добровольцы нанесли значительный урон красным и сорвали наступление на Киев»

Без этой страницы трудно представить героический эпос «незалежной». Но как бой под Крутами попал в список «победоносных битв», решительно непонятно. Никакой победы не было и в помине.

Возможно, имеется в виду абстрактная победа украинского духа. Юные защитники молодой Украинской державы не побоялись выступить против многократно превышающих их по численности «красных орд». Но тогда нужно хотя бы пару слов сказать о действиях военного командования УНР.

Командир Аверклий Гончаренко фактически пустил операцию на самотек, не проконтролировал отступление «студенческого» фланга, который неверно понял его приказ и пошел в наступление.

Кто-то погиб, кого-то красные взяли в плен. Таков печальный итог авантюры украинской Центральной рады, которая бросила в бой неподготовленных юнцов.

Говорить о том, что сражение, которое красные на своем пути даже не заметили, сорвало наступление на Киев, — это тоже вольная трактовка событий. Советские войска во главе с Михаилом Муравьевым украинской столицей овладели без проблем. Словом, с Крутами авторы украинских учебников истории явно погорячились.

5. Завоевание войском УНР под предводительством П. Болбочана Чонгарского перешейка, 1918 год: «Начало освобождения Крыма от москалей»

Петр Болбочан, очевидно, был незаурядным полководцем. Его полк прикрывал отступление армии УНР во время занятия Киева большевиками, а затем отвоевал их вместе с другими украинскими частями. Вот только побеждать «самостийныки» начали только после того, как Центральная рада заключила договор с Германией. Совпадение?

Крымская операция полковника Болбочана хоть и развивалась весьма успешно, не обошлась без фирменной украинской «зрады» (предательства).

Дело в том, что в Бресте украинская делегация сама отказалась от притязаний на Крым. «Судьбу Крыма должны решать крымские татары, — сказал тогда глава Совета народных министров УНР Всеволод Голубович. — Мы будем утверждать украинскую государственность на принципе самоопределения народов, без аннексий и контрибуций».

Но потом эти же министры отдали Болбочану приказ захватить полуостров, не ставя в известность немцев. Результат закономерен: в Крым подошла немецкая дивизия генерала фон Коша, окружила украинское войско и потребовала убираться прочь. Болбочану пришлось принять ультиматум. Так и закончилось украинское «освобождение Крыма от москалей». Закончилось, как всегда, печально.