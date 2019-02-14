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Как украинцы москалей били: 5 «перемог» из учебников истории

12:09 14.02.2019 , Алексей Ильяшевич

Министерство образования и науки Украины объявило, что учебники истории для 11 класса снова будут переписаны

Это связано с получением томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Украинские учебники истории знамениты тем, что отражают не реальную историю, а фантазии их сочинителей и идеологов исторической политики Киева.

Вспомним 5 «побед» Украины над Россией из украинских учебников истории, которые победами Украины не являются.

1. Битва под Оршей, 1514 год: «Победа русско-литовского войска (князь К. Острожский) над московитами»

Западнорусский князь Константин Острожский наверняка удивился бы, если б узнал, что воюет за Украину — он-то командовал объединенными войсками польской короны и Великого княжества Литовского (ВКЛ).

Тема порабощения украинцев польскими панами в XVI–XVII веках хорошо расписана. Закончилось это дело, по версии украинских же историков, «национально-освободительной войной 1648–1654 годов».

Так за кого воевал Острожский? Разве не за угнетателей?

Для «свидомого» украинца это неважно. Главное, что под Оршей войска Острожского победили «московитов». Под командованием князя в поход выступила очень разношерстная компания: поляки, галичане, волыняне, литвины и так далее. Было немало наемников из европейских стран.

Но через 500 лет выясняется, что победила Украина.

У самого Острожского есть еще одна историческая «заслуга»: в 1506 году он присягнул на верность московскому князю Василию III, а через год удрал в ВКЛ. Как его после этого не любить?

К слову, успех Оршанской кампании пытаются приватизировать не только украинцы.

Зарегистрированный в Латвии Институт белорусской истории и культуры относит это сражение к списку величайших побед белорусов. «Важность этого сражения для нас еще и в том, что прочие крупные победы белорусы, как правило, одерживали при поддержке армий других государств, а успех 1514 года целиком и полностью на счету наших предков», — говорится на сайте института.

Лихо! А где же были украинцы, если победу под Оршей «целиком и полностью» одержали белорусы?

Так соседние народы и продолжают перетягивать эту победу: украинцы твердят о военном гении Константина Острожского, поляки — о численности польских воинов, белорусы — о решающей роли белорусской конницы.

«Победа польско-литовских войск под Оршей не изменила ход войны, не переломила ход кампании», — отмечает специалист по военной истории, автор книги «Битва под Оршей 8 сентября 1514 года» Алексей Лобин.

Решить главную задачу — отбить Смоленск — объединенное войско тоже не смогло. Город попадет в состав ВКЛ почти через сто лет, а вернуть его русскому войску в 1654 году помогали казаки под предводительством Богдана Хмельницкого. Кто же из них настоящий герой — Хмельницкий или Острожский?

2. Поход Сагайдачного на Москву, 1618 год: «Петр Сагайдачный прибил щит к Арбатским воротам московского Кремля»

В качестве примера великолепного военного искусства запорожских казаков нередко приводят историю похода гетмана Сагайдачного на Москву в 1618 году. Если не вдаваться в подробности, ее ход может поразить неокрепшие умы «патриотов»: украинцы стремительно захватили Путивль, Рыльск, Курск, Ливны, Елец, Шацк, Михайлов и, наконец, осадили вражескую столицу!

Вот только попытки объединить эти эпизоды в отдельную «русско-украинскую войну» пресекает суровая действительность.

Поход Сагайдачного был организован в рамках очередного военного конфликта между Москвой и Варшавой. На сторону последней стали запорожцы.

20-тысячный корпус казаков, разумеется, тоже действовал не в одиночку, а совместно с армией польского королевича Владислава, которого Сигизмунд III хотел посадить на московский престол. Да и основные бои русское войско вело на другом фронте — силы князя Пожарского, выделенные на оборону Москвы, были весьма ограниченны.

Примечательно, что обещанной благодати от поляков казаки не получили, а всего через два года Сагайдачный попросится перейти на службу к русскому царю.
Типичная история, но об этих итогах «великой победы» украинским школьникам знать необязательно.

3. Битва под Конотопом, 1659 год: «Разгром московитов казачьим войском под предводительством гетмана И. Выговского»

Конотопская битва тоже была локальным эпизодом очередной русско-польской войны, которая разгорелась в 1654 году после решения Земского собора о принятии Войска Запорожского в подданство русского царя. Богдан Хмельницкий просил об этом неоднократно, и Москва, наконец, пошла ему навстречу.

То есть московский царь согласился воевать с Польшей за украинские земли. Но на современной Украине гордятся тем, что среди казаков нашлись изменники, готовые ударить русским в спину.

Битва под Конотопом — это хрестоматийный пример предательства. Получив гетманскую булаву после смерти Хмельницкого, Иван Выговский поспешил переметнуться на сторону Речи Посполитой и крымского хана Мехмеда IV Гирея, что встретило непонимание большой части казачества. Попытки Выговского удержать власть спровоцировали начало Руины — одного из самых трагических периодов украинской истории.

Основной ударной силой объединенного войска под Конотопом стали татары, а победили странным образом опять украинцы. До этого Выговский успел еще раз подтвердить верность московскому царю и еще раз его предать. Но удержать власть он не смог даже после успешного завершения битвы.

По факту Выговский предал не только Москву, но и самих казаков, которые в большинстве своем не поняли и не приняли его политику.
Конотопской битвой восхищается третий президент Украины Виктор Ющенко, называя ее «одной из самых больших и самых славных побед украинского оружия». В память о ней при Ющенко снимались фильмы, издавались юбилейные монеты, устанавливались памятники Ивану Выговскому, а на месте сражения в Сумской области появился целый мемориальный комплекс.

Словом, чем позорнее страница истории Украины, тем больше ею гордятся украинские националисты.

4. Бой под Крутами: «Украинские добровольцы нанесли значительный урон красным и сорвали наступление на Киев»

Без этой страницы трудно представить героический эпос «незалежной». Но как бой под Крутами попал в список «победоносных битв», решительно непонятно. Никакой победы не было и в помине.

Возможно, имеется в виду абстрактная победа украинского духа. Юные защитники молодой Украинской державы не побоялись выступить против многократно превышающих их по численности «красных орд». Но тогда нужно хотя бы пару слов сказать о действиях военного командования УНР.

Командир Аверклий Гончаренко фактически пустил операцию на самотек, не проконтролировал отступление «студенческого» фланга, который неверно понял его приказ и пошел в наступление.

Кто-то погиб, кого-то красные взяли в плен. Таков печальный итог авантюры украинской Центральной рады, которая бросила в бой неподготовленных юнцов.
Говорить о том, что сражение, которое красные на своем пути даже не заметили, сорвало наступление на Киев, — это тоже вольная трактовка событий. Советские войска во главе с Михаилом Муравьевым украинской столицей овладели без проблем. Словом, с Крутами авторы украинских учебников истории явно погорячились.

5. Завоевание войском УНР под предводительством П. Болбочана Чонгарского перешейка, 1918 год: «Начало освобождения Крыма от москалей»

Петр Болбочан, очевидно, был незаурядным полководцем. Его полк прикрывал отступление армии УНР во время занятия Киева большевиками, а затем отвоевал их вместе с другими украинскими частями. Вот только побеждать «самостийныки» начали только после того, как Центральная рада заключила договор с Германией. Совпадение?

Крымская операция полковника Болбочана хоть и развивалась весьма успешно, не обошлась без фирменной украинской «зрады» (предательства).
Дело в том, что в Бресте украинская делегация сама отказалась от притязаний на Крым. «Судьбу Крыма должны решать крымские татары, — сказал тогда глава Совета народных министров УНР Всеволод Голубович. — Мы будем утверждать украинскую государственность на принципе самоопределения народов, без аннексий и контрибуций».

Но потом эти же министры отдали Болбочану приказ захватить полуостров, не ставя в известность немцев. Результат закономерен: в Крым подошла немецкая дивизия генерала фон Коша, окружила украинское войско и потребовала убираться прочь. Болбочану пришлось принять ультиматум. Так и закончилось украинское «освобождение Крыма от москалей». Закончилось, как всегда, печально.

Темы: Отношения России и Украины, Школьное образование за рубежом
Источник: RuBaltic
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Комментарии читателей
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14.02.2019, 21:08
Гость: Если у народа

Украли историю и название, то что это за народ такой, что у него все украли? Вроде нет на земном шаре больше народов, у которых украли все это. Шумеры- единственные. Народ уникальный в этом плане.
14.02.2019, 21:03
Гость: Было дело

Князья Галицкие время от времени просили титул короля от Папы выделить им. Но получали комбинацию из трех пальцев. Мол, рылом не вышли. Но это было значительно позже.
14.02.2019, 20:58
Гость: Когда вскарабкиваетесь на трибуну

Готовьтесь тщательнее. Иначе засмеют.
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