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В ВВС рассказали о постановочных съемках после «химатаки» в Сирии

07:45 14.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Продюсер Би-би-си по Сирии Риам Далати заявил, что съемки сцены в госпитале после химической атаки в сирийской Думе были постановочными, пишет РИА Новости.

"После шести месяцев расследования, я могу без сомнений подтвердить, что сцена, снятая в больнице в Думе, была постановочной. Жертв в госпитале не было", - заявил он.

"Атака произошла, зарин не был использован, но мы должны дождаться выводов ОЗХО, чтобы подтвердить, использовался ли хлор. Но все остальное, что связано с атакой, было сфабриковано для усиления эффекта", - отметил Далати.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Темы: Сирия, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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14.02.2019, 10:20
Гость: Паадумаешь

удивила БиБиСиська тем, что выявила фальшивку - постановочную съемку вместо документалки. В 1998-99 в Косово в Югославии чего только не наснимали. И ничего, цивилизованные пиплы схавали с удовольствием. Все эти съемки в Сирии и других местах, которые были и еще будут - пропагандонское оружие Траплинов и Обамок и всех, кто был до них, до обоих Рузвельтов и Вашигтона-который-Джордж.
14.02.2019, 10:10
Гость: Так он продюсер или следователь?

И если он катит бочку поперек Израиля, то как он может быть продюсером ВВС? Фейк-нюз какой-то.
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