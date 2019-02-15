МИД Аргентины создает специальный орган для оказания гумпомощи Венесуэле

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МИД Аргентины создает "Группу по поддержке преобразований в Венесуэле" в целях оказания гуманитарной помощи стране, пишет РИА Новости.

"Министерство иностранных дел сообщает о создании "Группы по поддержке преобразований в Венесуэле", целью которого будет сотрудничество и содействие оказанию гуманитарной помощи, чтобы удовлетворить потребности венесуэльцев, страдающих от глубокого политического, экономического, социального и гуманитарного кризиса", - отмечает МИД.

Этот орган будет аккумулировать взносы и помощь Венесуэле, которые будут поступать из Аргентины, собирать и систематизировать информацию о гуманитарных потребностях в этой стране. Группа будет работать в рамках министерства иностранных дел.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса 14 февраля объявил о создании группы по противодействию вмешательства во внутренние дела суверенных стран. По словам постпреда Палестины при ООН Рияда Мансура, в эту группу вошли порядка 50 стран-членов ООН, поддерживающих Венесуэлу.

Центры сбора помощи народу Венесуэлы открылись в колумбийской Кукуте и бразильской Рорайме. Как сообщал спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, с 23 февраля помощь начнет поступать в Венесуэлу. Власти страны в лице президента Николаса Мадуро заявляли, что считают это "фальшивым шоу" и не допустят поступления помощи в Венесуэлу, называя ее предлогом для иностранного военного вмешательства.

Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период работы временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.