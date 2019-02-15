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Неизвестный с кислотой напал на пассажиров парижского метро

12:19 15.02.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Между станциями «Бастий» и «Лионский» первой линии метро Парижа неизвестный злоумышленник облил кислотой пассажира. Об этом сообщил сайт издания Le Parisien.

Происшествие случилось утром 15 февраля. Пассажира метро неизвестный облил кислотой, после чего злоумышленник бросился бежать.

У пострадавшего обожжены руки и лицо. Его срочно госпитализировали. Чтобы скорее доставить мужчину в больницу, карету скорой в пути сопровождали сотрудники полиции на мотоциклах.

Нападавшему удалось скрыться. Сейчас его ищут. О других пострадавших в результате нападения сообщений не поступало.

Полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего и провести ряд экспертиз. Кроме того, понадобится опросить свидетелей происшествия и самого 20-летнего пострадавшего, по поводу состояния которого медики пока не дали никаких прогнозов.

Темы: Париж, Франция, Происшествия в мире
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15.02.2019, 12:49
Гость: Обтолерастились!

Нападавший был неизвестной национальности.
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