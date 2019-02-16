На Украине заявили, что смогут поставлять газ в Европу вместо России

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Украина имеет возможности, чтобы поставлять газ в Евросоюз вместо России, такое мнение в своем Facebook высказал кандидат в президенты страны, лидер партии "Основа", депутат Верховной Рады Сергей Тарута.

"Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы, и стать решением. Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу", - написал Тарута.

По мнению депутата, Евросоюз и США расходятся в оценке проекта "Северный поток — 2". ЕС, как считает Тарута, рассматривает строительство газопровода с точки зрения экономического прагматизма и выгоды, а Вашингтон – "с точки зрения именно безопасности", так как для него закупка газа у России означает приобретение топлива "у потенциального противника".

"Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа", - заявил он.

Ранее Тарута утверждал, что Украина располагает "колоссальными" запасами газа, причем их объемы являются одними из самых больших не только в Европе, но и в мире, напоминает РИА Новости.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Всего на пост президента зарегистрированы рекордные за всю историю 44 кандидата. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, является шоумен Владимир Зеленский. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет более 14%.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Магистраль проложат рядом с "Северным потоком". Проект планируется реализовать до конца текущего года.