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На Украине заявили, что смогут поставлять газ в Европу вместо России

08:24 16.02.2019
Фото с сайта новости-украины.ru-an.info
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Украина имеет возможности, чтобы поставлять газ в Евросоюз вместо России, такое мнение в своем Facebook высказал кандидат в президенты страны, лидер партии "Основа", депутат Верховной Рады Сергей Тарута.

"Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы, и стать решением. Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу", - написал Тарута.

По мнению депутата, Евросоюз и США расходятся в оценке проекта "Северный поток — 2". ЕС, как считает Тарута, рассматривает строительство газопровода с точки зрения экономического прагматизма и выгоды, а Вашингтон – "с точки зрения именно безопасности", так как для него закупка газа у России означает приобретение топлива "у потенциального противника".

"Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа", - заявил он.

Ранее Тарута утверждал, что Украина располагает "колоссальными" запасами газа, причем их объемы являются одними из самых больших не только в Европе, но и в мире, напоминает РИА Новости.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. Всего на пост президента зарегистрированы рекордные за всю историю 44 кандидата. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, является шоумен Владимир Зеленский. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет более 14%.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Магистраль проложат рядом с "Северным потоком". Проект планируется реализовать до конца текущего года.

Темы: Украина, Газовая проблема в отношениях России и Украины
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Комментарии читателей
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16.02.2019, 11:59
Гость: Киевский

А Донбасс и так на 75 % наш.
А громадяне во всем мире бегут ,не быдь Ваш совок тюрьмой народов и при нем бы бежали. Просто нереально было сбежать
16.02.2019, 11:57
Гость: Украина может нарастить добычу собственного газа

Неее,даже если соберутся вместе все майданутые русофобы и поднатужатся, газа не хватит на всю гейропу!
16.02.2019, 11:56
Гость: Вот тогда отблагодарят Таруту.

Будут в Украине закачивать в глубины земной коры жидкость(млн. тонн воды).Она и будет вытеснять нефть и газ на поверхность Земли.Не забудьте ,свидомые,про экологию.Туркмены берут из земли газ,Аральско море ушло под землю в освободившиеся от газа трещины в земле.Много тысчелетий назад люди развитой цивилизации в Африке,около теперешней Сахары брали из недр земли газ и нефть.Море(теперь пустыня Сахара)ушло под землю в освободившиеяся после нефти и газа пустоты.Без воды-нет той цивилизации.Не будети у нас Азовского моря,будет болото.Будет засуха по всей Украине.Воды Азовского моря испаряются и тучами несут воду на Север.Текут полноводные реки Днепр и Волга.И это нарушится.
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