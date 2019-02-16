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Меркель рассказала о расчете на «другие отношения» с новой Россией

17:40 16.02.2019
Ангела Меркель. Фото с сайта wikimedia.org
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Европа рассчитывала на другие отношения с Россией после падения Берлинской стены и распада СССР. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«После падения Берлинской стены мы думали, что наши отношения будут совсем другими. В 2011 году на Мюнхенской конференции Хиллари Клинтон и Сергей Лавров ратифицировали договор о разоружении, и в то время обе стороны считали, что между ними существовало стратегическое партнерство. То, что произошло за последние годы, изменило ситуацию», — цитирует Меркель РБК.

«Произошла аннексия Крыма. Обострился конфликт на востоке Украины. Очень плохая новость в этом году — расторжение договора РСМД из-за нарушения договора Россией в течение многих лет», — продолжила канцлер.

«Я хотела бы сказать нашим американским коллегам, что это был договор, который был заключен по сути для Европы», — добавила Меркель и уточнила, что переговоры по ракетам средней и меньшей дальности должны вести не только США и Россия, но также и Китай.

«В ответ на события на Украине мы заявили о том, в центре внимания у нас теперь находится не только борьба с терроризмом, но и коллективная оборона. Было принято решение увеличить до 2% расходы на оборону. Многие критикуют Германию, что она не выполняет норматив. Мы уже увеличили расходы с 1,18 до 1,35%. Это довольно много», — подчеркнула глава правительства Германии.

Темы: Ангела Меркель, Россия, Международные отношения
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Комментарии читателей
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17.02.2019, 03:10
Гость: Зато

Скабеева с Шапиро-Киселевым и Брилево-Мамонтовым честнейшие люди. Вы им верьте, чтобы не было войны.
17.02.2019, 03:05
Гость: Как Горбачев что ли ?

Так он почетный немец и все сделал правильно.
Зачем стрелять, когда самим можно уйти ?
Очень по-русски сначала положить миллионы жизней, а потом тихо развалиться. Дать миллиарды кредитов "друзьям" и списать их потом с легкостью неимоверной.
17.02.2019, 00:31
Гость: Фрол

Не первый раз немецкие вожди тоскливо заканчивают...
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