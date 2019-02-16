В США разработали законопроект о запрете Вашингтону выхода из ДРСМД

10:37

Законопроект о фактическом запрете Вашингтону выхода из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) подготовлен в Конгрессе США, пишет ТАСС.

Разработчиками проекта стала член Палаты представителей Тулси Габбард (демократ от штата Гавайи). Соавторами законопроекта выступили двое других членов нижней палаты Конгресса - Джеймс Макговерн (демократ от штата Массачусетс) и Ильхан Омар (демократ от штата Миннесота).

Официально о внесении этого документа на рассмотрение коллег объявила в пятницу на пресс-конференции на Капитолийском холме Габбард.

"Мы сейчас сталкиваемся с более значительным, нежели когда-либо ранее в истории, риском ядерной катастрофы. Угроза ядерной войны реальна. Безрассудное решение президента Трампа выйти из ДРСМД усиливает эту угрозу за счет обострения новой холодной войны, инициирования новой гонки вооружений между США и Россией, приближает нас к ядерному холокосту", - заявила законодатель.

По свидетельству ее аппарата, законопроект, в частности, "запрещает использовать средства [американских] налогоплательщиков для создания вооружений, нарушающих ДРСМД".

В поддержку инициативы Габбард выступил также ряд авторитетных неправительственных организаций, включая американский "Союз обеспокоенных ученых" и движение Global zero, добивающееся полной ликвидации ядерного оружия на планете.

Однако перспективы прохождения законопроекта через Конгресс не ясны. Кроме того, очевидно, что даже в случае одобрения законопроекта и Палатой представителей, и Сенатом Конгресса его не подпишет Трамп. Администрация США уже множество раз изложила за последние недели свою позицию по ДРСМД.