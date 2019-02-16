Почему «Минские соглашения» превратились в ловушку для России

15:38

Единственным возможным выходом для России является не участие в международных «сходняках», а занятие совершенно четкой и принципиальной позиции по Донбассу

Проводившееся по требованию России 12 февраля заседание Совета Безопасности ООН, посвященное реализации заключенных четыре года назад «Минских соглашений», вылилось во вполне предсказуемое действо – очередную попытку устроить нашей стране «публичную порку».

Фото с сайта nv.ua

Понятно, что проявленная инициатива была как бы необходимой частью определенной дипломатической «игры», которую сегодня пытается вести Москва, стремясь уйти от нелепых обвинений в «агрессии против Украины». Однако то, чем данная попытка обернулась на деле, должно, наконец, показать абсолютную бесперспективность и даже вредоносность подобной политики.

В нынешних реалиях «Минские договоренности» окончательно превратились для нашей страны в ловушку, из которой необходимо выбираться, чем быстрее, тем лучше.

Мнения о том, нужно ли было России вообще способствовать заключению этих самых соглашений, по сей день высказываются разные. Украине, перед которой после позорнейших Иловайского и Дебальцевского котлов вполне реально маячила перспектива военной, и, как следствие, политической катастрофы, «Минск», как первый, так и второй, необходимы были как воздух. А нам? Понятно, что на Кремль в эти моменты Запад давил так, что аж искры сыпались... Но была же и внутренняя мотивация?

Единственной разумной версией представляются возникшие у руководства страны опасения относительно того, что оказавшись в роли крысы, загнанной в угол, Киев может пойти на совершенно непредсказуемую эскалацию – к примеру, бомбардировки или ракетные обстрелы Донецка и Луганска. Хотели избежать массовых жертв среди мирного населения, снизить накал конфликта, достигший опасного уровня.

Разговоры о том, что идея «реинтегрировать» Донбасс в состав Украины в качестве некоего «троянского коня» или, если хотите, антитела, способного победить поразившие эту страну вирусы нацизма и русофобии, вернув ее таким образом «на путь истинный», я даже не хочу воспринимать всерьез. В противном случае придется признать, что крайне ответственные должности в Кремле занимают люди, увлекающиеся не то что ненаучной фантастикой самого дурного пошиба, а сказочками для самых маленьких несмышленышей...

Но даже если и допустить, что какие-то идеи в этом роде витали в кругу наших лидеров, сегодня они уж точно выглядят полнейшим безумием. Республики Донбасса и то, во что за прошедшие с момента подписания соглашений превратилась Украина, несовместимы в принципе. Призывы к ЛНР и ДНР влиться в состав «нэзалэжной» в каком бы то ни было статусе выглядят примерно так же, как звучало бы в 1941 году предложение Ленинграду войти в состав Третьего рейха на правах «вольного города». Результаты, во всяком случае, были бы примерно одинаковы – в случае согласия приглашенных...

Если говорить о «букве закона» и юридических тонкостях, то официальный Киев полностью и окончательно денонсировал все до единой бумажки, подписанные в Минске, приняв 24 февраля прошлого года так называемый «закон о деоккупации Донбасса». Таковой начисто перечеркивает, как минимум, наиглавнейшие пункты этих соглашений – те, в которых речь идет об утверждении особого статуса Донбасса, признании за ним Киевом права на автономию.

После провозглашения Украиной «деоккупации» можно навсегда забыть также разговоры об амнистии республиканцев и проведении на «мятежных» территориях выборов. Их не будет ни по какому из сценариев, кроме угодного Киеву – под дулами автоматов карателей и после проведенной таковыми тотальной «зачистки» Донбасса. О каких переговорах и амнистиях может идти речь, если территории ДНР и ЛНР признаны «оккупированными», а нынешняя их власть объявлена «оккупационной администрацией»?!

То, что «деоккупациолнная» риторика не является, увы, пустословием, нынешняя власть «нэзалэжной» доказала предельно убедительно – убив Александра Захарченко, одного, кстати, из подписантов все того же «Минска». О чем вообще после этого с ней можно договариваться?!

С огромным сожалением приходится признать – Украина использовала отпущенное ей «Минскими соглашениями» время весьма эффективно. Прежде всего – для наращивания собственного военного потенциала и укрепления внутри страны националистической диктатуры. Этот процесс сопровождался и сопровождается усиленной «промывкой мозгов» населению «нэзалэжной», вбиванием в их головы ненависти как к Республикам Донбасса, так и к России. Однако только этим успехи, достигнутые Киевом под прикрытием дымовой завесы подписанных четыре года назад протоколов, увы, не исчерпываются.

«Минск», какими бы не были побудительные мотивы к участию в нем дипломатов и лидеров России в 2014-2015 годах, стал для нее колоссальной внешнеполитической ловушкой. Войдя в этот процесс в качестве гаранта, наша страна упорно причисляется Западом к непосредственным субъектам такового, причем объявляется именно той стороной, которая, собственно говоря, и срывает выполнение договоренностей!

До последнего времени еще можно было вести речь о двух несколько различающихся подходах к данному вопросу – условно говоря, «европейском» (более или менее реалистичном и лояльном к нам) и «американском» (совершенно однобоком, непримиримом к России и делающим ее виновницей всех бед). Однако демарш 13 февраля в ООН герра Кристофа Хойзгена, являющегося постпредом Германии в этой организации, заставляет задуматься о том, что и в Европе Украина, не мытьем, так катаньем, добилась-таки своего. Фонтан красноречия немецкого дипломата по поводу «вторжения России на Украину» и «оккупации» не только Крыма, но также и Донбасса Василию Небендзе удалось заткнуть только достаточно резким ответом. Надо отдать должное – сработано было блестяще, но...

Москве пора осознать – любые попытки с помощью «Минска» «до поры до времени» дистанцироваться от событий в Донбассе обречены на полный провал. Да и до какой поры дистанцироваться будем?! Реальные перспективы президентской гонки на Украине однозначно свидетельствуют – если Порошенко и будет сменен на посту «верховного главнокомандующего», то только таким же, если не еще большим «ястребом».

Беспрерывный долбеж наместника Вашингтона в Киеве Курта Волкера о «виновности России» и необходимости «скорейшего введения в Донбасс миротворцев» свидетельствует об одном: единственный приемлемый для США вариант - это кровавая и показательная расправа над Республиками по так называемому «хорватскому сценарию». А потом, если Россия допустит описанное выше – оккупация Крыма «миротворческим контингентом» НАТО.

Отдав на растерзание Донбасс, Москва должна будет готовиться либо к позорнейшей сдаче полуострова, либо к Третьей мировой войне. Это – совершенно очевидно.

Не то что единственным разумным, а единственным возможным выходом для России в данной ситуации является не участие в международных «сходняках» любых форматов, неизменно сводящихся к ее шельмованию, а занятие, наконец, совершенно четкой и принципиальной позиции по Донбассу. В чем таковая должна заключаться?

Ну, прежде всего, необходимо признать очевидное: «Минские договоренности», которым, как утверждают в ООН, ОБСЕ, Евросоюзе и еще бог знает где, «нет альтернативы», невыполнимы в принципе. Если Украина так уж рвется «порешать вопросы» с Россией, как она кричит об этом на каждом углу – вперед. Но только в совершенно ином формате и на иных условиях. Москва должна выступить в качестве реального гаранта безопасности Донбасса, открыто приняв на себя обязательства по защите его жителей в случае эскалации Киевом военного конфликта и все переговоры вести исключительно с этой позиции. Альтернативный вариант – полное и официальное признание Кремлем ДНР и ЛНР с последующим заключением военно-политического союза. Он, наверняка, понравится Украине еще меньше...

Чем мы рискуем? Ну, уж точно не интервенцией НАТО и даже не обстрелом «Томагавками». Кишка тонка. Кстати говоря, события в Сирии, где Россия заняла именно такую позицию, как указано выше, убедительно доказали – Соединенные Штаты угрожать и пугать, конечно, будут, но на прямое вооруженное столкновение не пойдут.

Новые санкции?! Я вас умоляю... Они все равно случатся – и в самое ближайшее время, уж будьте благонадежны. Заявление представителя США Стивена Коэна, сделанное все на том же заседании Совбеза ООН, о том, что для снятия санкций никаких вариантов, кроме «полного возврата» Украине Крыма Вашингтон «не приемлет никогда» - тому доказательство. Они же не успокоятся! Ровно до тех пор, пока Россия не докажет, причем весьма реальным и болезненным для Запада способом, что «доставать» ее – себе дороже.

Впрочем, последние высказывания главы МИД России вселяют надежду на то, что в Кремле все эти нехитрые, в общем, истины понимают. То, что Сергей Лавров открытым текстом назвал навязчивые требования Евросоюза к России выполнять «Минские соглашения» совершенно бесперспективными, свидетельствует, по-моему, именно об этом.

Сколько, в конце концов, можно толочь дипломатическую воду в дырявой ступе пустых «переговоров»?! В Донбассе льется не вода, а кровь. Там решается, в том числе, и будущее России – или как великой державы, или покорной рабыни Запада. Шанс на быстрое и окончательно решение проблем, порожденных киевским «майданным» переворотом в 2014 году, уже был упущен – сегодня это признают практически все. Следовать мертвым, утратившим смысл и суть «Минским протоколам» - это продолжение того же пути, ведущего в тупик.

Каждый раз, когда наша страна садится «играть» с Западом по его правилам и его крапленой «колодой», она неизбежно «проигрывается» в пух и прах. Безрезультатно длящийся вот уже пятый год «Минский процесс» - ярчайший тому пример. Стремясь к действительно благой цели – скорейшему прекращению кровопролития и предотвращению такового впредь - наша страна крепко «подставилась», превратившись в мишень для упреков, угроз и преследований.

Циничный и беспринципный Запад в который раз использовал благородный порыв России ей же во вред. В этой навязанной нам международными политическими шулерами партии мы не победим ни за что! А значит – пора, бросив крапленые карты, начинать свою...

Автор: Александр Неукропный