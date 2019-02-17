На Гаити протестующие сожгли флаг США и попросили помощи у России

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На Гаити протестующие выступили против союза с США и обратились к Москве, Каракасу и Пекину за помощью в разрешении кризиса, сообщило издание Le Journal de Montreal.

"Мы хотим заявить об окончательном разрыве с США, с нас довольно американской оккупации, мы так больше не можем", — заявил журналистам лидер группы митингующих по имени Бронсон.

Как отмечает СМИ, участники митингов в Порт-о-Пренс — столице республики — объявили президента страны Моиза и бывшего главу государства Мишеля Мартелли "ставленниками Вашингтона". Также жители Гаити сожгли американский флаг, скандируя: "Долой американцев, да здравствует Путин!"

Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.

Первые массовые акции протеста в Республике Гаити прошли на минувшей неделе. Жители требуют отставки президента Жовенеля Моиза, обвиняя его правительство в неспособности обеспечить граждан самым необходимым, сообщает РИА Новости.

Несмотря на беспорядки, охватившие страну, Моиз заявил, что не намерен покидать пост.