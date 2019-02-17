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Порошенко назвал ситуацию на Украине «историей успеха»

21:19 17.02.2019
Фото с сайта wikipedia.org
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Президент Украины Петр Порошенко уверен, что его страна продемонстрировала успешный пример проведения реформ. Об этом он заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Украина сейчас — это история успеха", - заявил Порошенко.

По словам украинского лидера, реализованные "за время войны" изменения стали "самыми глубокими" реформами за все время существования Украины.

При этом он пояснил, что не откажется от военной операции в Донбассе, заявив, что прекращение огня со стороны Киева приведет к тому, что "Украины не будет", пишет РИА Новости.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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18.02.2019, 04:02
Гость: В истории УкрРуины он останется как

"Петро Барыга".
18.02.2019, 04:00
Гость: Константин*

Вот и держи свои сбережения в этой самой стабильной валюте. Сами же жители Незалэжной держат свои сбережения не в гривнах. Дураков нет.
18.02.2019, 03:34
Гость: Павел

Проект сокращения количества нахлебников успешно выполняется. Существование большого количества экономически неоправданного населения (помните Маргарет Тетчер с ее прогнозами?) снижается ускоренными темпами. Идет частичное вымирание с одной стороны и массовый переезд неквалифицированной рабочей силы туда, где имеется дефицит рабочих рук с другой стороны. Поэтому жителей Украины уже менее 30 миллионов.
Разве не эти реформы имел в виду Порошенко?
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