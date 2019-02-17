Порошенко назвал ситуацию на Украине «историей успеха»

21:19

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что его страна продемонстрировала успешный пример проведения реформ. Об этом он заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Украина сейчас — это история успеха", - заявил Порошенко.

По словам украинского лидера, реализованные "за время войны" изменения стали "самыми глубокими" реформами за все время существования Украины.

При этом он пояснил, что не откажется от военной операции в Донбассе, заявив, что прекращение огня со стороны Киева приведет к тому, что "Украины не будет", пишет РИА Новости.