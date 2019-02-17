Порошенко назвал ситуацию на Украине «историей успеха»
Президент Украины Петр Порошенко уверен, что его страна продемонстрировала успешный пример проведения реформ. Об этом он заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Украина сейчас — это история успеха", - заявил Порошенко.
По словам украинского лидера, реализованные "за время войны" изменения стали "самыми глубокими" реформами за все время существования Украины.
При этом он пояснил, что не откажется от военной операции в Донбассе, заявив, что прекращение огня со стороны Киева приведет к тому, что "Украины не будет", пишет РИА Новости.