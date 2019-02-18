Сергей Лавров поставил на место журналиста Washington Post

15:21

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с неприкрытой иронией ответил на вопрос журналиста «Вашингтон Пост» в ходе 55-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, 16 февраля 2019 года.

«...Вопрос от журналиста Джоша Рогина из The Washington Post по Сирии. Россия стала гарантом безопасности Сирии. Вы можете гарантировать, что режим Башара Асада перестанет быть угрозой всему региону и прекратит творить зверства против собственного народа?» - зачитал ведущий Мюнхенской конференции.

Ответ Сергея Лаврова был неожиданным, но пришелся по душе многим участникам международного мероприятия, сообщает «Русская весна» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Что бы я ни ответил, вы все равно напишите то, что сами посчитаете нужным. Так что - пишите, что хотите».

Слова министра вызвали взрыв смеха и аплодисментов в зале.

«Это называется - поставить на место», - прокомментировал этот короткий диалог председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.