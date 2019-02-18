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Сергей Лавров поставил на место журналиста Washington Post

15:21 18.02.2019
Сергей Лавров
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров с неприкрытой иронией ответил на вопрос журналиста «Вашингтон Пост» в ходе 55-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, 16 февраля 2019 года.

«...Вопрос от журналиста Джоша Рогина из The Washington Post по Сирии. Россия стала гарантом безопасности Сирии. Вы можете гарантировать, что режим Башара Асада перестанет быть угрозой всему региону и прекратит творить зверства против собственного народа?» - зачитал ведущий Мюнхенской конференции.

Ответ Сергея Лаврова был неожиданным, но пришелся по душе многим участникам международного мероприятия, сообщает «Русская весна» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Что бы я ни ответил, вы все равно напишите то, что сами посчитаете нужным. Так что - пишите, что хотите».

Слова министра вызвали взрыв смеха и аплодисментов в зале.

«Это называется - поставить на место», - прокомментировал этот короткий диалог председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Темы: Сергей Лавров, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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18.02.2019, 22:17
Гость: Николай

Ответил он правильно. Журналисты хотят чего нибудь, такого, что бы заинтересовало читателей. А лучше всего хорошо поданная ложь. Правда кого нибудь интерисует? Можно подумать, что он только этому журналисту давал интервью. Всё правильно!
18.02.2019, 19:04
Гость: Время Ч.

По твоему в зале только представители "Вашингтон Пост" были? Ответ Лаврова хорошо читается между строк - "Вам лгунам нет смысла что-то отвечать."
18.02.2019, 18:34
Гость: Лида Алматинская

Это называется - нечего ответить. Надо было ещё анекдот про «ниже пояса» рассказать, чтобы зал от души посмеялся.
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