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В центре Донецка прогремели три взрыва

11:41 18.02.2019
Сюжет: Противостояние на Украине

В центре Донецка прогремели три взрыва, пишет РИА Новости со ссылкой на МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Отмечается, что в этом квартале располагается резиденция главы ДНР. По словам представителя МВД, два взрыва произошли в нескольких сотнях метров от гостиницы, где живут представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, третий - неподалёку на пустыре. 

Пострадавших и повреждений инфраструктуры в результате взрывов в центре Донецка нет. "У нас в Ворошиловском районе ничего не повреждено. ГРП (газо-распределительный пункт) не поврежден, я там был, были службы. На сегодня нет никаких последствий взрыва: никаких разрушений, пострадавших нет", - сказал представитель администрации.

Как заявил представитель силовых структур республики, причиной взрывов стала атака украинских беспилотников. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют тип взрывчатки.

Темы: Донецк, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.02.2019, 15:58
Гость: скептик

Опять ДРГ))
Я конечно дико извиняюсь, но а где все те схваченные ДРГ-шники, которых ловили после убийства Мотороллы, Гиви, Захарченко?
А может, в очередной раз, решили внутренние разборки прикрыть мифическими ДРГ? Ну как было с обстрелом остановки в Донецке? Типа укропы, а потом оказалось что казачки слегка промахнулись...
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