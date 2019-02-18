11:41

В центре Донецка прогремели три взрыва, пишет РИА Новости со ссылкой на МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Отмечается, что в этом квартале располагается резиденция главы ДНР. По словам представителя МВД, два взрыва произошли в нескольких сотнях метров от гостиницы, где живут представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, третий - неподалёку на пустыре.

Пострадавших и повреждений инфраструктуры в результате взрывов в центре Донецка нет. "У нас в Ворошиловском районе ничего не повреждено. ГРП (газо-распределительный пункт) не поврежден, я там был, были службы. На сегодня нет никаких последствий взрыва: никаких разрушений, пострадавших нет", - сказал представитель администрации.

Как заявил представитель силовых структур республики, причиной взрывов стала атака украинских беспилотников. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют тип взрывчатки.