«Я верю Путину». Трамп не согласился с докладом разведки США о ракетах КНДР

09:41

Президент США Дональд Трамп отказывался верить в доклад спецслужб о том, что у КНДР есть ракеты, способные достичь американской территории. Об этом в интервью CBS заявил бывший исполняющий обязанности главы ФБР Эндрю Маккейб.

По его словам, на одном из брифингов спецслужбы представили президенту сведения о межконтинентальных баллистических ракетах Северной Кореи. По словам Маккейба, Трамп отказался верить своим спецслужбам, потому что «президент Путин сказал ему, что у северокорейцев на самом деле нет таких ракет».

Сотрудники разведки заявили Трампу, что эта информация не сходится с их данными, на что президент ответил: «Мне все равно. Я верю Путину».

Сам Эндрю Маккейб не присутствовал на этом брифинге. Он знает о случившемся от одного из сотрудников ФБР. Когда состоялся брифинг, неизвестно.

В июне 2018 года президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели первую совместную встречу, на которой подписали документ о готовности совместно работать «над полной денуклеаризацией Корейского полуострова». В феврале 2019 года должна пройти вторая встреча лидеров КНДР и США.