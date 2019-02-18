Шторм повредил отправленные в Китай ракеты С-400. Их пришлось уничтожить

16:28

Судно, перевозившее ракеты для комплексов С-400, закупленные Китаем в России, попало в сильный шторм. Все ракеты получили повреждения, и их пришлось уничтожить, рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Теперь, сообщил Чемезов на пресс-конференции на военной выставке IDEX 18 февраля, Россия будет изготавливать новые ракеты, передает РБК. Когда ракеты планируется поставить Китаю, глава «Ростеха» не уточнил.

Россия подписала соглашение о поставке Китаю зенитных ракетных систем С-400 в 2014 году. Китай стал первым покупателем этого оружия. Сообщалось, что КНР планирует приобрести не менее шести дивизионов С-400 на общую сумму в три миллиарда долларов. Первые два комплекта С-400 были переданы Китаю в 2018 году.

Очередная партия С-400 была отправлена в Китай в конце декабря 2018 года. Судно с ракетами вышло из Усть-Луги в Ленинградской области. После сильного шторма, повредившего часть груза (степень ущерба тогда не раскрывалась), капитан судна принял решение вернуться в Россию, сообщало РБК.