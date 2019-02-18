]]> ]]>
Главная В мире Новости

Шторм повредил отправленные в Китай ракеты С-400. Их пришлось уничтожить

16:28 18.02.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Судно, перевозившее ракеты для комплексов С-400, закупленные Китаем в России, попало в сильный шторм. Все ракеты получили повреждения, и их пришлось уничтожить, рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Теперь, сообщил Чемезов на пресс-конференции на военной выставке IDEX 18 февраля, Россия будет изготавливать новые ракеты, передает РБК. Когда ракеты планируется поставить Китаю, глава «Ростеха» не уточнил.

Россия подписала соглашение о поставке Китаю зенитных ракетных систем С-400 в 2014 году. Китай стал первым покупателем этого оружия. Сообщалось, что КНР планирует приобрести не менее шести дивизионов С-400 на общую сумму в три миллиарда долларов. Первые два комплекта С-400 были переданы Китаю в 2018 году.

Очередная партия С-400 была отправлена в Китай в конце декабря 2018 года. Судно с ракетами вышло из Усть-Луги в Ленинградской области. После сильного шторма, повредившего часть груза (степень ущерба тогда не раскрывалась), капитан судна принял решение вернуться в Россию, сообщало РБК.

Темы: Китай, Ракеты
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.02.2019, 21:55
Гость: ни колай

скачи в хорошую страну
18.02.2019, 21:54
Гость: ни колай

давай тебя назначим всеобщим голосованием
18.02.2019, 21:52
Гость: ни колай

и это правильно
Все комментарии (30)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.