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Премьер Японии выдвинул Трампа на Нобелевскую премию по просьбе Вашингтона

09:17 18.02.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира по неформальной просьбе его администрации. Об этом сообщает японское издание Asahi Shimbun со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, представители правительства США попросили Абэ выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию после его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Поводом для выдвижения Трампа стали его попытки наладить диалог с Северной Кореей.

Дональд Трамп заявил 16 февраля, что Синдзо Абэ номинировал его на Нобелевскую премию мира от имени Японии. «Я, вероятно, никогда ее не получу, но все в порядке», — добавил он.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Это была первая в истории встреча действующих глав США и Северной Кореи. По итогам переговоров объявили о готовности совместно работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова.

27-28 февраля во Вьетнаме должна пройти вторая встреча между главами США и Северной Кореи.

Темы: Дональд Трамп, США, Япония
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.02.2019, 22:02
Гость: дилетант

Спасибо за то, что меня просветили. А то я думал, что это Путин острова им не отдаёт.
18.02.2019, 21:40
Гость: За это

вместо 2-х островов получит 1.
18.02.2019, 21:18
Гость: Охренеть

Оккупированная страна выдвигает оккупанта на премию мира.
Но виноват Путин...
Все комментарии (13)
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