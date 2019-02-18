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Великобритания увеличит военное присутствие в Арктике

06:07 18.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон намерен наращивать численность своих войск в Арктике для защиты северного фланга НАТО от угроз со стороны России.

"Мы будем повышать бдительность в условиях новых вызовов, будь то оттачивание наших навыков в условиях температур ниже нуля, перенимая опыт давних союзников, таких, как Норвегия, или же мониторинг угроз со стороны подводных лодок с помощью наших самолетов Poseidon", - приводит его слова "Интерфакс".

По его словам, Британия и Норвегия уже приступили к реализации десятилетней программы сотрудничества. В ее рамках более тысячи британских военных ежегодно будут проходить обучение и практиковаться вместе со своими норвежскими коллегами.

Кроме того, отметил министр, со следующего года новые противолодочные самолеты P-8 Poseidon ВВС Великобритании начнут патрулирование над Арктикой для противостояния деятельности российских подлодок, что, как пишет издание, означает "возвращение к уровню холодной войны".

"Трудно поверить, что масштабы и диапазон военных возможностей, развертываемых Россией в Арктике, направлены исключительно на выполнение оборонительных задач", - сказал  он.

По его словам, в последние годы активность российских подводных лодок в Атлантике увеличилась в десять раз и что в 2017 году британские ВМС перехватили 33 российских корабля, приближавшихся к территориальным водам Великобритании, в то время, как в 2010 году был зафиксирован всего один такой случай.

Темы: Арктика, Великобритания, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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18.02.2019, 09:25
Гость: Поручик

Британцы явно готовятся к боям с Россией в холодных сибирских лесах, опасаясь генерала мороза. Британцам в НАТО отвели роль защиты северного фланга блока.
18.02.2019, 09:18
Гость: Тоже

бюджет пилят?
18.02.2019, 09:18
Гость: плакаль!

Ну если САМ "енерал" полудебил заявил, то пусть НАРАСТИТ ПРИСУТСТВИЕ! А ЛЕДОКОЛЫ САМ СТРОИТЬ БУДЕТ или АФРИКАНЦЕВ ЗАСТАВИТ?
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