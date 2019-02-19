Гнетущая неопределенность: участники Мюнхенской конференции разбрелись по «параллельным мирам»

Россия, как всегда, виновата в том, что Западу, подобно крыловскому волку, хочется кушать

А США в свою очередь все больше становятся похожи на «гопника» из подворотни

В Мюнхене завершилась традиционная конференция по безопасности. Ее участники много говорили и все меньше слушали друг друга. Кроме того, несмотря на сохранение курса мира на многополярность, США вели себя на ней по-хамски, пытаясь выставить всех вокруг то ли бессловесной прислугой, то ли слепыми.

Фото: MSC 2019

Конференция 2019 года стала одной из наиболее представительных в истории. Около 500 участников из разных стран, несколько десятков глав государства и под сотню высокопоставленных представителей внешнеполитических ведомств.

Однако, несмотря на высокий уровень гостей, мероприятие не принесло никаких судьбоносных сенсаций. На публике звучали преимущественно ожидаемые и уже озвученные ранее вещи, а реально интересные встречи проводились тет-а-тет за закрытыми дверями.

Центральной темой на старте конференции ожидаемо стали противоречия, возникшие вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Несмотря на то, что кризис от начала и до конца был спровоцирован Соединенными Штатами, уже давно де-факто нарушавшими ДРСМД, но обвинившими в этом Россию, а затем первыми заявившими о выходе из Договора, партнеры США по НАТО естественно обвинили во всем Москву и с хмурым видом выразили озабоченность по поводу происходящего. Из крупных игроков Россию во всех смертных грехах, обвиняли, в частности, представители Великобритании и Германии.

Выступления канцлера ФРГ Ангелы Меркель стали квинтэссенцией позиции официального Берлина за последние пару лет. Россию она с одной стороны критиковала и заявляла о поддержке санкций против нее, но в то же самое время говорила о необходимости диалога с Москвой и о полной безобидности «Северного потока-2». Глава германского правительства напомнила о том, что газ Европа покупала и у СССР, а с тех пор, по мнению канцлера, отношения между Востоком и Западом вроде бы не стали хуже.

Кроме того, Меркель в очередной раз напомнила миру о том, что конфликт в Донбассе, по мнению германского руководства, должен быть разрешен на основе Минских соглашений. Чем, видимо, не особенно порадовала официальный Киев, который от «Минска» в последнее время тщательно пытается дистанцироваться.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль раскрыла секрет, из-за которого в последнее время лихорадило биржи и курсы валют. Санкции против России, связанные с провокацией украинских силовиков в Керченском проливе, Европа введет. Но они не будут секторальными и вообще никак не затронут экономику. Речь пойдет исключительно о личных ограничениях, введенных против отдельных людей. Сотрудничество в сфере энергетики, финансов и высоких технологий никак не пострадает.

Одной из наиболее ярких (но, скорее, в отрицательном смысле) фигур конференции стал вице-президент США Майк Пенс. Его поведение было очень и очень далеко от дипломатических стандартов. Он без всякого стеснения называл Штаты «лидером свободного мира», в жесткой форме требовал от Европы выйти из ядерной сделки с Ираном и прекратить достройку «Северного потока-2», угрожал союзникам Вашингтона, закупающим оружие у «противника» (прозрачный намек на российско-турецкие отношения), и настаивал на признании Гуайдо президентом Венесуэлы. Ну и, конечно же, американцы по уже сложившейся традиции вымогали у партнеров средства на содержание НАТО в размере не менее 2% ВВП.

Пенс наглядно продемонстрировал, что Вашингтон плевать хотел на международное право и суверенитет других стран. Вещать о своем «лидерстве» в выдуманном «свободном мире» может любой парень со странностями – это право у подобной публики не отнять. Но вот требовать от других стран признать президентом некого государства назначенного из Вашингтона человека с улицы – это уже зашкаливающее хамство. Как и попытки навязать другим правительствам, у кого они должны покупать оружие или газ.

В целом заявления Пенса и прохладная реакция на них Европы показала, что Западный мир – совсем не так монолитен, как он был 10 – 20 лет назад. Штаты еще явно держат своих заокеанских партнеров за горло, но те уже время от времени смеют выражать свое неудовольствие.

Когда Вашингтон знаменитым Планом Маршалла подминал под себя Западную Европу, Белым домом и Госдепом был взят на вооружение метод «кнута и пряника». Европейские страны, конечно, ломали через колено и угрозами заставляли себя вести себя определенным образом, но за это им давали кредиты и позволяли инвестировать в американские «неоколонии». Теперь же руководство США пытается все свести только к «кнуту», не предлагая ничего взамен. Надолго ли хватит Европы в этих условиях – покажет время.

Много на конференции говорили о проблемах Сирии, Ливии и Венесуэлы. Однако большая часть разговоров была, к сожалению, оторвана от реальности. Всем прекрасно известно, что консенсус среди крупных мировых игроков по данным вопросам отсутствует. Поэтому речь шла скорее о дипломатической «демонстрации флага».

Глава российского МИДа Сергей Лавров в своей известной дипломатичной манере призывал всех жить дружно и говорил о необходимости ремонта в общеевропейском доме. При этом он особого энтузиазма не проявлял. Думаю, глава российского внешнеполитического ведомства прекрасно осознает – на Западе все прекрасно знают, что Россия полностью права в большинстве спорных ситуаций, но вслух это там в ближайшее время вряд ли кто-то осмелится произнести.

В целом министр иностранных дел России провел около 20 встреч. В том числе – с лидерами и представителями Молдавии, Судана, Сербии и Армении. Наиболее интересной и таинственной оказалась встреча с президентом Молдавии Игорем Додонон. Переговоры прошли с глазу на глаз. Конкретные детали их не разглашались. Однако можно предположить, что речь шла о грядущих выборах, на которых, судя по рейтингам, должны победить молдавские социалисты. Партию Додона на Западе за взвешенную прагматичную позицию называют «пророссийской», и нельзя исключать того, что ее победа спровоцирует Вашингтон на попытку организации в Кишиневе «нового Майдана».

Кто выглядел в Мюнхене бледно, так это украинская делегация. Хотя Петр Порошенко традиционно делал вид, что всем доволен, даже его окружение не могло сдержать злости. Климкин назвал реакцию Европы на нападки Киева на Москву «диванной» и обвинил западных соседей в равнодушии. Резко усиливать давление на Россию в Европе уже явно не хотят. А американцы, заверяющие Киев в своей поддержке, все же не всемогущи. Порошенко не дали даже выступить на основной площадке конференции, отправив его в одну из секций.

Такая реакция Запада может быть обусловлена двумя факторами. Во-первых, некоторой усталостью от украинской проблематики, а во-вторых, осознанием в Европе того факта, что шансы Порошенко честно выиграть выборы стремятся к нулю. Он плавно начинает превращаться в отработанный материал.

В целом же, все как всегда. Глобальных точек сближения между Россией и Западом – нет. Европа и США не поступятся своими наполеоновскими планами, а для России они – полностью неприемлемы.

Конструктивный разговор не получился. Впрочем, этого никто даже не ждал.

