США в Центральной Азии – как стравить китайцев с казахами и киргизами?

13:15

США и провоцируют антикитайские выступления, стремясь вбить клин между Пекином, Астаной и Бишкеком

На маршрутах китайского «Пояса и пути»



Фото с сайта chinadiscovery.com

С осени прошлого года по Киргизии прокатилась волна антикитайских выступлений, вызванных жёстким обращением с этническими мусульманами в Синьцзяне. В организации этих митингов отчётливо прослеживается план, направленный на подрыв позиций Китая в странах Центральной Азии.

Антикитайские митинги стали результатом активной информационно-психологической кампании, начавшись осенью 2018 года. Отношение к Китаю в Центральной Азии всегда было сложным. Сказывалась и непростая история контактов местных народов с Китайской империей, и жёсткая политика властей КНР по отношению к мусульманскому населению Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) после Второй мировой войны.

За последнее десятилетие, однако, Китай превратился в главного торгово-экономического партнёра и крупнейшего инвестора стран Центральной Азии. И портить отношения с Пекином местные политические элиты совсем не хотят.

Началом антикитайской кампании послужила публикация 9 сентября прошлого года организацией Human Rights Watch (эта организация борется с нарушением прав человека исключительно в странах, не идущих в фарватере внешней политики США) 117-станичного доклада «Искоренение идеологических вирусов. Китайская кампания репрессий против мусульман Синьцзяна».

В докладе говорилось о существующих в Китае «лагерях перевоспитания» – специальных учреждениях для идеологической обработки нелояльных властям КНР мусульман в СУАР.

Поскольку в Синьцзяне проживает много казахов и киргизов, распространение рассказов об их притеснениях не могло не вызвать в Казахстане и Киргизии резко отрицательную реакцию.

Главными каналами распространения «антикитайского контента» стали финансируемые американцами СМИ на русском языке, часть которых имеет версии на казахском и киргизском.

В материалах изображались страдания проживающих в Синьцзяне мусульман, многие из которых имеют родственников, а некоторые – и гражданство Казахстана и Киргизии.

Акцент делался на личных историях конкретных людей, что усиливало эмоциональное воздействие информационных материалов. При этом позиция китайских властей и объяснение задач их политики до «целевой аудитории» не доводились.

Радио «Азаттык» (казахская служба «Радио "Свобода"») прямо поддержало выводы доклада Human Rights Watch, заявив, что «правительство Китая проводит систематическую кампанию против тюркоязычных мусульман в Синьцзяне».

Статья на сайте «Азаттык» была усилена видеоконтентом издания «Настоящее время» – русскоязычного телеканала с редакцией в Праге, который является совместным проектом «Радио "Свобода"» и «Голоса Америки».

Этот телеканал начал круглосуточное вещание два года назад, в феврале 2017-го. «Настоящее время» на 100 процентов финансируется Конгрессом США и занимается продвижением «демократических ценностей и институтов» на территории стран бывшего СССР.

Антикитайские материалы казахской службы «Радио "Свобода"» нацелены на обострение отношений КНР со странами Центральной Азии.

Заголовки материалов очень красноречивы: «Казахи Синьцзяна заявляют о репрессиях, Астана хранит молчание»; «Железные кровати и песни о партии. Этнический казах о «лагере» в Китае»; «Этнические кыргызы без вести пропадают в Китае. Что происходит?».

Во всех заголовках – указание на этническую принадлежность «страдающей стороны» и название «страны-угнетателя».

К антикитайской кампании были подключены и другие СМИ на русском языке. Целую серию материалов о «лагерях перевоспитания» в КНР опубликовала «Фергана». Широко освещалась непростая для граничащих с КНР среднеазиатских государств (Казахстана, Киргизии и Таджикистана) тема экономического и демографического присутствия Китая в регионе.

Лейтмотив этих материалов – опасность китайской экспансии. А интернет-издание «Медуза» (зарегистрировано в 2014 году в Латвии и финансируется Михаилом Ходорковским) посвятило теме китайско-казахских и китайско-киргизских противоречий большой материал «Концлагерь на 10 миллионов уйгуров» с подзаголовком «Китай построил в провинции Синьцзян полицейское государство будущего».

Вообще, о «лагерях перевоспитания» в Синьцзяне (в Китае их называют «центрами профессионального обучения и повышения квалификации») известно довольно мало.

По данным «Коммерсанта», 9 октября 2018 года власти КНР опубликовали принятое Собранием народных представителей СУАР «Положение о борьбе с экстремизмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе», в котором признали существование таких центров и сформулировали основные принципы борьбы с исламским радикализмом.

Китай уже много лет ведёт борьбу с действующей в Синьцзяне террористической организацией Исламское движение Восточного Туркестана, состоящей в основном из уйгуров.

Используя настороженное отношение к китайцам, части казахов и киргизов, США последовательно разыгрывают в Центральной Азии антикитайскую карту.

Проблема стала особенно актуальной после того, как в 2013 году, выступая в Назарбаев-университете в Астане, председатель КНР Си Цзиньпин анонсировал проект «Один пояс – один путь» («Пояс и путь»), прокладывающий транспортные пути из Китая в Европу и создающий вдоль них точки экономического роста.

Часть маршрута «Пояса и пути» проходит по территории Казахстана и Киргизии. Здесь США и провоцируют антикитайские выступления, стремясь вбить клин между Пекином, Астаной и Бишкеком.

Американская политика в Центральной Азии уже начинает приносить плоды. Китай пока не располагает стратегией противодействия крупным информационно-психологическим операциям. Нет её и у Казахстана с Кыргызстаном.

Китайский ресурс «мягкой силы», обладающий большой культурной привлекательностью, остаётся в Центральной Азии во многом невостребованным. Между тем надо понимать, что недавние антикитайские выступления в среднеазиатских государствах – далеко не последняя фаза возобновившейся в этой части света Большой игры.

Автор: Алексей Пахолин