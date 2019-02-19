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Спецгруппа ВСУ самоуничтожилась, пытаясь проникнуть в ЛНР

17:59 19.02.2019
Андрей Марочко. Стоп-кадр из видео в YouTube
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Диверсионное спецподразделение из состава Сил специальных операций Украины попыталось проникнуть на территорию Луганской Народной Республики, но потеряло 5 боевиков убитыми.

Об этом сообщает «Русская весна» со ссылкой на заявление официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

«Сегодня противник предпринял попытку проникновения на территорию Республики. В процессе диверсионных действий группа в количестве 12 человек из состава 8-го отдельного полка специального назначения (8 ОП СпН ССО, в/ч А0553, - прим. РВ) в ходе выдвижения была замечена нашими наблюдателями», - сообщил подполковник Марочко.

Представитель луганского военного ведомства уточнил, что защитниками Республики «огонь на поражение не открывался».

«При выдвижении горе-спецназовцы оказались на минном поле. В результате подрыва пять человек погибли или были тяжело ранены. Троих противник спешно эвакуировал при поддержке огневых средств, двоих оставил на поле боя», - добавил представитель Народной милиции ЛНР.

Справка РВ: 8-й отдельный полк специального назначения (в/ч А0553) входит в Силы специальных операций Украины, разведывательные подразделения полка с 18 февраля 2004 г. участвовали в операции НАТО в Ираке в составе 6-й отдельной механизированной бригады в провинции Васит, также они находились в командировках в Сьерра-Леоне, Либерии и других африканских горячих точках.

23 июля 2004 г. 8-й опспн был передислоцирован из Изяслава в город Хмельницкий. На начало 2014 г. личный состав полка комплектовался только из военнослужащих контрактной службы.

Темы: Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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20.02.2019, 01:33
Гость: Несколько сотен

или тысяч юных бойцов из игила хотят вернуться на родину в европу. Т.к. европа еще не определилась судить ли их или награждать, то может ВСУ их встретит радостно у входа и братья меч им отдадут, так что крепись Донецк.
"Только тот, кто солидарен с Украиной, имеет право называться европейцем, - Туск." Круто рулит!
20.02.2019, 00:14
Гость: Оллес

А почему дали удрать уцелевшим гаденышам ???Видели и упустили ?
19.02.2019, 23:03
Гость: Всё понятно

Их прислали аборигены Антарктиды. Только там живут такие кровожадные люди дикари.
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