Спецгруппа ВСУ самоуничтожилась, пытаясь проникнуть в ЛНР

17:59

Андрей Марочко. Стоп-кадр из видео в YouTube

Диверсионное спецподразделение из состава Сил специальных операций Украины попыталось проникнуть на территорию Луганской Народной Республики, но потеряло 5 боевиков убитыми.

Об этом сообщает «Русская весна» со ссылкой на заявление официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

«Сегодня противник предпринял попытку проникновения на территорию Республики. В процессе диверсионных действий группа в количестве 12 человек из состава 8-го отдельного полка специального назначения (8 ОП СпН ССО, в/ч А0553, - прим. РВ) в ходе выдвижения была замечена нашими наблюдателями», - сообщил подполковник Марочко.

Представитель луганского военного ведомства уточнил, что защитниками Республики «огонь на поражение не открывался».

«При выдвижении горе-спецназовцы оказались на минном поле. В результате подрыва пять человек погибли или были тяжело ранены. Троих противник спешно эвакуировал при поддержке огневых средств, двоих оставил на поле боя», - добавил представитель Народной милиции ЛНР.

Справка РВ: 8-й отдельный полк специального назначения (в/ч А0553) входит в Силы специальных операций Украины, разведывательные подразделения полка с 18 февраля 2004 г. участвовали в операции НАТО в Ираке в составе 6-й отдельной механизированной бригады в провинции Васит, также они находились в командировках в Сьерра-Леоне, Либерии и других африканских горячих точках.

23 июля 2004 г. 8-й опспн был передислоцирован из Изяслава в город Хмельницкий. На начало 2014 г. личный состав полка комплектовался только из военнослужащих контрактной службы.