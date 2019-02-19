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Шестнадцать американских штатов подали в суд на Трампа

09:20 19.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Калифорния и еще 15 американских штатов подали в суд на президента страны Дональда Трампа из-за введенного им режима чрезвычайного положения, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

В иске, поданном в окружной суд Сан-Франциско, утверждается, что Трамп не имеет права использовать чрезвычайное положение для выделения денег на строительство стены на границе с Мексикой, поскольку такие расходы находятся в ведении Конгресса.

Истцы заявляют, что хотят защитить экономические интересы и природные ресурсы своих штатов. "Вопреки воле Конгресса президент под надуманным предлогом миграционного кризиса объявил режим ЧП и направил федеральные ресурсы, предназначенные для борьбы с наркотиками, военного строительства и охраны правопорядка, на строительство стены на границе с Мексикой", - говорится в иске.

Претензии к президенту, помимо Калифорнии, предъявили Нью-Йорк, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Орегон и Вирджиния. Отмечается, всеми этими штатами управляют губернаторы-демократы (кроме Мэриленда), также демократы составляют большинство в их законодательных органах.

В минувшую пятницу Трамп оповестил Конгресс о том, что объявляет "общенациональное чрезвычайное положение для обеспечения безопасности границ и борьбы с гуманитарным кризисом, который угрожает США". Президент пошел на этот шаг из-за того, что Конгресс не согласился выделить на строительство стены на границе с Мексикой запрошенные им $5,7 млрд. В одобренном Конгрессом законопроекте на заграждения отводится лишь $1,375 млрд.

Темы: Дональд Трамп, США
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Комментарии читателей
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19.02.2019, 16:04
Гость: anton

Вытащи гвоздь из башки и изучи матчасть .В США все нормально и никто не собирается ничего анулировать ,отцы остователи позаботились о системе власти с стране , которая работает даже если такой гвоздь .как ты будет в овальном кабинете.Демократы и Республиканцы одинаково оценивают работу кабинета и совместно обувают Россию.Президент не ЦАРЬ и бабки тратить на то, что взбредёт ему в башку не прокатит.Завидуй молча и слушай сладкие речи солнцеликого.
19.02.2019, 15:25
Гость: для мне очень нравится жизнь в сша

К сожалению европейцам она уже не нравится от ювенальной юстиции и толерастии европейцы бегут в Польшу ,Венгрию и Крым . В СШа еду только Латиносы с Гондураса,ну ещё китайцы. Особенно в США популярны запросы на тему миграции в Канаду. И только ты тащишься с США.
19.02.2019, 15:08
Гость: А тебе-то

что за дело до этих демократов? Чем хуже у них - тем лучше нам, меньше американская свинья будет совать нос в наш огород, а то всю картошку покопает!
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