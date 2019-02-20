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В Берлине назвали признание Гуаидо нарушением международного права

09:55 20.02.2019
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Немецкие эксперты проанализировали решение Берлина признать Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента Венесуэлы и пришли к выводу, что оно было спорным, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Das Erste.

Сообщается, что исследование проводилось по запросу фракции левых в бундестаге. В отчете говорится, что Берлин отошел от традиционной практики официально признавать только государства, а не отдельные правительства.
Кроме того, признание противоречит международному праву, если рассматривать его с точки зрения принципа о "невмешательстве во внутренние дела другого государства".

Также эксперты называют сомнительным решение признавать в качестве и.о. президента оппозиционного политика, который не доказал свою эффективность на других руководящих должностях.

Депутат фракции левых Хайке Хензель раскритиковала немецкое правительство за признание Гуаидо. Она заявила, что Берлин "движется по тонкому льду" в вопросе соблюдения международного права. По ее словам, эти действия приравнивают Германию к числу нарушителей во главе с США, и тем самым лишают Берлин возможности поучаствовать в политическом решении конфликта в Венесуэле.

В январе по стране прокатилась волна протестов против действующего президента Николаса Мадуро, переизбранного в марте прошлого года. Двадцать третьего января спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. Этот шаг поддержали США и более 20 других стран. Глава республики назвал Гуаидо марионеткой Вашингтона. В поддержку Мадуро выступили Россия, Мексика, Китай, Турция, Индонезия и ряд других государств.

Темы: Венесуэла, Германия
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Комментарии читателей
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20.02.2019, 14:57
Гость: Так вот на кого намекает

фильм «Миссия невыполнима»
20.02.2019, 14:53
Гость: Alex202

Вы думаете что сделали открытие века, сообщив что слабых бьют? Какой конкретики Вам нужно, если отравление происходит в городишке с химическим центром по соедству, а нагло и бездоказательно не просто обвиняют, а ещё и строят при этом из себя оскорбленную добродетель. Даже поедатель бургеров поймет что пьеска гнилая, но они упорно ее крутят.
Во время трагедии в Беслане, когда началась стрельба и взрывы, один из офицеров кричал в эфир "это не мы начали". Рассматривая (гласность как же) через микроскоп любые действия спецназа, их запугали настолько, что они не о заложниках думали, а о том как прикрыться. Вот и эти очевидно что то подобное делают. Желая все время получать оправдания.
20.02.2019, 13:55
Гость: A/////

"Зачем бы это?!".Выражайтесь конкретней,а не"в мировом масштабе"."...хочет ся заставить..."это словоблудие из "отстойников",как и вечные "призывы",что-то,где-то не" нарушать".Будешь иметь сильную Армию,Флот и Экономику, НИКТО И ПОДУМАТЬ НЕ ЗАХОЧЕТ,О НАРУШЕНИИ ТВОИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВ!Сегодняшний пример этому-Китай!20лет воплей "питерских", на эту тему и
"приверженность" привели к нынешнему состоянию во всем,начиная с экономики и до потери дружественных государств по периметру границ России.Слабых били,бьют и будут бить, независимо от их "нарушений"!В.Крылом давненько об этом басню сочинил.
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