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В Совфеде рассказали о возможном понижении уровня дипотношений США с РФ

08:18 20.02.2019
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Власти США способны понизить уровень дипломатических отношений с Российской Федерацией на фоне внутриполитических разногласий, пишету газета "Известия" со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Кисляка.

"Отношения между нашими странами и так находятся не на самом хорошем уровне. Они уже организационно понижены американцами, которые закрыли несколько российских консульских представительств. Поэтому я даже не знаю и не очень вижу, что американцы собираются дальше в реальной жизни делать. Но они сейчас находятся в таком политическом состоянии, что на фоне внутренних разборок могут пойти на такие шаги, как понижение уровня дипотношений", - заявил Кисляк.

При этом, по его мнению, "для осуществления дипломатической функции каналы останутся".

Собеседники газеты в политических кругах в Вашингтоне подтвердили, что сейчас решается, какие три из шести позиций второго пакета санкций по "делу Скрипалей" будут введены. При этом понижение дипломатических отношений - единственный политический, а не экономический пункт из данного списка - один из наиболее приоритетных, отмечает газета.

"Интерфакс" напоминает, что ранее сенатор-демократ Боб Менендес в послании госсекретарю США Майку Помпео потребовал от американской администрации ускорить принятие дополнительных санкций против РФ в связи с "делом Скрипалей".

Отец и дочь Скрипали, по сообщениям британской стороны, были отравлены в Солсбери в марте 2018 года нервно-паралитическим веществом "Новичок", официальный Лондон возложил вину за отравление на российские спецслужбы. Москва отвергает обвинения в свой адрес. Она также добивается от британских властей встречи российских дипломатов с Сергеем и Юлией Скрипаль, однако эти требования остаются без ответа. Местонахождение Скрипалей остается неизвестным.

Впоследствии госдеп США принял решение о введении 27 августа в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипаля". Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом тогдашнего президента США Билла Клинтона 12851 от 1994 года.

В соответствии с законом, санкции вводят в два этапа. Второй этап санкций должен применяться, если в течение трех месяцев Россия не представит, по мнению администрации США, "надежных заверений" об отказе от использования химического и биологического оружия и не будет готова допустить на свои химические объекты инспекторов ООН.

Темы: Россия, США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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20.02.2019, 10:56
Гость: Не получится.

Там же ни много ни мало, а доця самого Лаврова служит Родине. Это отношения самого высокого уровня, и понизить их какими-то там консульствами и диппредставительствами просто технически не возможно. Всё же продумано до мелочей, Лондон-Париж-Милан, везде несут свою круглосуточную вахту самые драгоценные и ненаглядные представители и представительницы правящего класса Российской федерации. Спи спокойно, родная страна! Граница на замке, золото в Цюрихе, яхты в Монте-Карло!
20.02.2019, 10:54
Гость: Пума Месси

Венесуэла показала пример. СШП нанесли вред России гораздо больший чем Венусуэле. Закрытие посольства перекроет поток консультантов действия которых со времен Ёлкина направлены на развал, утопит пятую колонну.
20.02.2019, 10:41
Гость: Поручик

Россия полностью ликвидировала свое химоружие а штаты нет, оставили 10% а это 3500 тон боевых отравляющих веществ. И оставили как раз самые свежие и мощные и пока сокращать не собираются объясняют отсутствием денег. Поэтому России следует поднять вопрос о его не соблюдении штатами и своем выходе из договора о полном запрете химоружия.
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