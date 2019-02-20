В Совфеде рассказали о возможном понижении уровня дипотношений США с РФ

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Власти США способны понизить уровень дипломатических отношений с Российской Федерацией на фоне внутриполитических разногласий, пишету газета "Известия" со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Кисляка.

"Отношения между нашими странами и так находятся не на самом хорошем уровне. Они уже организационно понижены американцами, которые закрыли несколько российских консульских представительств. Поэтому я даже не знаю и не очень вижу, что американцы собираются дальше в реальной жизни делать. Но они сейчас находятся в таком политическом состоянии, что на фоне внутренних разборок могут пойти на такие шаги, как понижение уровня дипотношений", - заявил Кисляк.

При этом, по его мнению, "для осуществления дипломатической функции каналы останутся".

Собеседники газеты в политических кругах в Вашингтоне подтвердили, что сейчас решается, какие три из шести позиций второго пакета санкций по "делу Скрипалей" будут введены. При этом понижение дипломатических отношений - единственный политический, а не экономический пункт из данного списка - один из наиболее приоритетных, отмечает газета.

"Интерфакс" напоминает, что ранее сенатор-демократ Боб Менендес в послании госсекретарю США Майку Помпео потребовал от американской администрации ускорить принятие дополнительных санкций против РФ в связи с "делом Скрипалей".

Отец и дочь Скрипали, по сообщениям британской стороны, были отравлены в Солсбери в марте 2018 года нервно-паралитическим веществом "Новичок", официальный Лондон возложил вину за отравление на российские спецслужбы. Москва отвергает обвинения в свой адрес. Она также добивается от британских властей встречи российских дипломатов с Сергеем и Юлией Скрипаль, однако эти требования остаются без ответа. Местонахождение Скрипалей остается неизвестным.

Впоследствии госдеп США принял решение о введении 27 августа в действие против РФ первого пакета санкций, связанных с "делом Скрипаля". Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года и указом тогдашнего президента США Билла Клинтона 12851 от 1994 года.

В соответствии с законом, санкции вводят в два этапа. Второй этап санкций должен применяться, если в течение трех месяцев Россия не представит, по мнению администрации США, "надежных заверений" об отказе от использования химического и биологического оружия и не будет готова допустить на свои химические объекты инспекторов ООН.