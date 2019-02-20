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Украина объявила в розыск главного фигуранта дела о крушении рейса MH17

09:47 20.02.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Противостояние на Украине

Служба безопасности Украины объявила в розыск Олега Иванникова, предполагаемого офицера ГРУ, которого называют ключевым фигурантом дела об авиакатастрофе «Боинга» рейса MH17 в июле 2014 года над Донбассом.

Согласно информации, размещенной в базе данных МВД Украины, Иванникову инкриминируются статьи УК о создании террористической организации и ведении агрессивной войны.

Об Иванникове как об офицере ГРУ (позывной «Орион»), а также о генерал-полковнике Николае Ткачеве («Дельфин») сообщалось в докладе британской исследовательской группы Bellingcat в декабре 2017 года. Предполагалось, что они координировали действия ополченцев и обсуждали перевозку в Донбасс комплекса «Бук», из которого мог быть сбит малайзийский лайнер. Иванников, по данным британцев, все еще служит в разведке и, скорее всего, имеет звание не ниже генерал-майора. В Минобороны эту информацию называли «очередным вбросом».

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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20.02.2019, 19:12
Гость: Дык то

Ты с дуба рухнул? У сирийцев было чем сбивать, а ополченцы чем? Из рогатки?
20.02.2019, 17:15
Гость: Однако

Участие в операции украинских самолетов, никак не опровергает версию с БУКом. То что украинские БУКи были в том районе перед катастрофой, подтверждаются снимками с российских спутников, которые предоставило М.О. Р.Ф.
В тот день когда Боинг был сбит, земля была закрыта облаками. А вот после когда облаков не было, снимки показали, что БУКи из того района исчезли.
Что они там делали, ведь авиации у ополчения не было? Ответ очевиден.
20.02.2019, 17:09
Гость: ???

Там много вопросов, на которые хохлы отвечать не хотят. Например куда делись украинские БУКи, которые на снимках из Космоса в том районе были и испарились после того как был сбит Боинг.
В тот день летали много самолетов и гражданских и военных, где переговоры диспетчеров и летчиков ВСЕХ самолетов, которые в тот день были в воздухе?
Так что там не одна Анна Петренко. Где отчет по ракете- паспорт, формуляр, где отчеты о расходе ракет украинских БУКов,где снимки с американских спутников? где запись переговора одного и командующих украинских ПВО на учениях, где он отчитывает своих подчиненных, вы что хотите еще один самолет сбить, как Боинг?
Уж куда яснее. Но никто его на допрос почему-то не вызывал.Где допросы свидетелей, украинских военных, которым прямо запрещали разглашать, все данные о тех событиях?
Так что все это бесполезно- хохлы молчат, а запад их покрывает, потому что САМ замешан в этом преступлении.
Преступнику дали расследовать свое же преступление.Маразм.
А ведь Россия предлагала создать независимую комиссию под эгидой ООН.Кто заблокировал? Запад.
Потому и тянут за хвост расследование уже 5-ый год.Если бы были доказательства, что это Россия, давно бы запад судилище устроил.
И ведь наверняка знают,что у России еще доказательства есть и данные с военного радара "Воронеж",который контролирует ВЕСЬ тот сектор от земли до Космоса, тоже.
Данные с Ростовского гражданского рассекретили, а вот с военного приберегают, чтобы бить в лоб наверняка.
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