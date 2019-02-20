Названы сроки создания российско‐индийской ракеты BrahMos‐2

13:23

Гиперзвуковую ракету BrahMos-2, надо проектом которой трудятся специалисты России и Индии, создадут и испытают к 2024 году. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил глава департамента информационных технологий компании BrahMos Правин Патхак.

«Гиперзвуковая работа идет вместе с Россией. Она займет максимум пять лет», — сказал Патхак. Он отметил, что первый тестовый пуск может пройти в конце 2023 года — начале 2024 года.

Через три-четыре года также будет испытана российско-индийская ракета BrahMos-ng. Ее планируют устанавливать на самолеты МиГ-29, Су-30МКИ и индийские истребители Tejas. BrahMos-ng будут обладать скоростью в 3,5 маха.

Отмечается, что новые ракеты можно будет запускать не только с самолета, но и с подлодок. Дальность поражения цели составит 300 километров.

Brahmos — совместное предприятие России и Индии. С российской стороны в нем участвует корпорация «НПО Машиностроения», а с индийской — Организация оборонных исследований и разработок Индии.