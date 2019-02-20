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Названы сроки создания российско‐индийской ракеты BrahMos‐2

13:23 20.02.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Гиперзвуковую ракету BrahMos-2, надо проектом которой трудятся специалисты России и Индии, создадут и испытают к 2024 году. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил глава департамента информационных технологий компании BrahMos Правин Патхак.

«Гиперзвуковая работа идет вместе с Россией. Она займет максимум пять лет», — сказал Патхак. Он отметил, что первый тестовый пуск может пройти в конце 2023 года — начале 2024 года.

Через три-четыре года также будет испытана российско-индийская ракета BrahMos-ng. Ее планируют устанавливать на самолеты МиГ-29, Су-30МКИ и индийские истребители Tejas. BrahMos-ng будут обладать скоростью в 3,5 маха.

Отмечается, что новые ракеты можно будет запускать не только с самолета, но и с подлодок. Дальность поражения цели составит 300 километров.

Brahmos — совместное предприятие России и Индии. С российской стороны в нем участвует корпорация «НПО Машиностроения», а с индийской — Организация оборонных исследований и разработок Индии.

Темы: Россия, Индия, Ракеты
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Комментарии читателей
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20.02.2019, 15:35
Гость: Иван простак

Индийцы сложный народ, самолюбивый. Могли просто у нас купить Оникс, что и есть Брамос, но брали только при условии совместной разработки. В итоге им отвели какой то участок, они поучаствовали, и переназвали Оникс Брамосом, и с гордостью возят ракету по парадам. Подобная история была с истребителем пятого поколения. Они рванули участвовать и ... соскочили. Теперь создали комиссию, которая ищет виновных в срыве участия в истребителе 5-го поколения.
20.02.2019, 14:35
Гость: У меня всего один вопрос.

Индия где?А Россия где? Интернет уберёт Россия,что она свой "Чебурнет" распространит на территорию Индии для обмена информации?Или ей надо срочно создавать 3МАХовые типа "шлюпки -кареты" с ямщиками,гончими,посыльными туда-сюда?
20.02.2019, 14:27
Гость: Цитата

Соединенные Штаты через своих полномочных представителей предложили свое посредничество в деле ослабления возрастающей международной напряженности.
В специальном послании правительство Соединенных Штатов разъяснило, что оно весьма обеспокоено отсутствием взаимопонимания между европейскими державами. Если бы европейские державы дали себе труд понять, что они представляют собой всего лишь кучу ненужной рухляди, они уже единственно из жалости к самим себе немедленно прекратили бы свои препирательства.
В целях предотвращения возрастающей угрозы войны в Европе Соединенные Штаты вызвались построить еще двадцать линейных крейсеров максимального водоизмещения, а в случае необходимости – значительно увеличить их количество. Короче говоря, они готовы построить столько крейсеров, сколько понадобится для поддержания порядка в Европе.
Хотя в целом американское послание сыграло положительную роль, в некоторых кругах оно, к сожалению, вызвало ничем не оправданное неудовольствие.
Лорд Меднолоуби, известный в Англии как сторонник решительных действий, потребовал, чтобы американцы дали прямой и ясный ответ, за кого они себя принимают.
Министр финансов Франции заявил, что ему, видимо, придется вопреки собственному желанию повысить для американцев расценки в отелях.
Все усиливающаяся политическая напряженность несколько разрядилась после миролюбивой речи премьер-министра Англии в связи с закладкой тридцати новых подводных лодок.
С. Ликок "Ратификация нового морского несоглашения".
1933.
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