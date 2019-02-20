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Слова Путина о ДРСМД в НАТО восприняли как угрозу

21:16 20.02.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию рассказал об ответных шагах на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Заместитель представителя НАТО Пирс Казалет назвал слова российского лидера угрозой. Об этом сообщил «Интерфакс».

По мнению представителя Альянса, заявление Путина о развертывании вооружений против стран, где расположатся запрещенные договором ракеты, является угрозой союзникам НАТО. Он подчеркнул, что такие заявления неприемлемы, но уже приняты к сведению.

«Мы призываем Россию сконцентрироваться на том, чтобы вернуться к исполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — говорится в заявлении.

В Североатлантическом альянсе заявили, что вся их работа носит исключительно оборонительных характер и в новую гонку вооружений они включаться не хотят.

Также в заявлении говорится, что НАТО не намерен размещать на территории Европы ядерное оружие наземного базирования. Все заявления России против системы противоракетной обороны НАТО в альянсе сочли попыткой отвлечь внимание от собственных нарушений.

Особо подчеркивается, что системы ПРО «Иджис», установленные в Румынии и Польше, не нарушают Договор РСМД.

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию назвал вопрос о выходе США из Договора РСМД самым острым, который сейчас существует между двумя странами. Он подчеркнул, что США поступили нечестно, изначально нарушив договор запуском ракет-мишеней и установкой систем для запуска «Томагавков» в странах Восточной Европы, а после начав обвинять Россию.

Он подчеркнул, что Москва не станет первой размещать запрещенные ракеты на территории Европы, но в случае появления этого вида вооружений недалеко от своих границ развернет собственное оружие против территорий, от которых будет исходить угроза, и против тех стран, которые будут принимать решение по применению этого оружия.

Темы: Отношения России и НАТО, Ракеты, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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21.02.2019, 03:43
Гость: Чем он вам

не парашенко? Только вместо России - США.
21.02.2019, 00:17
Гость: иван

странно почему о Китае не упоминают и Японии Европа живет и не мечтает о новых территориях а Китай и Япония имеют претензии к РФии однако их старательно не упоминают есть в РФии и внутренние угрозы еще больше опасные чем Запад РФия заполнена азиатами и как они поведут себя дальше никто не знает есть критическая масса так вот как только азиаты почувствуют силу мало не покажется всем в РФии а к этому все идет
21.02.2019, 00:01
Гость: советский инженер

Значит они устанавливают американские ракеты а защищаться от них нельзя - это агрессия?
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