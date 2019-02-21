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В Германии изъяли имущество на 40 млн евро по подозрению в отмывании денег

06:59 21.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В Германии следователи конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в ходе расследования дела по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией, пишет "Интерфакс".

Также в ходе расследования были конфискованы около 6,7 млн евро на счетах в нескольких немецких банках и 1,2 млн евро в одном банке Латвии.

"Следователи предполагают, что российская схема по отмыванию денег предполагала инвестиции доходов он незаконной деятельности в дорогостоящую недвижимость в Германии", - цитирует агенство предположения немецких журналистов.

По его данным, схема позволила мошенникам вывести более 22 млрд евро из России в Европу через молдавские и латвийские банки и создание фиктивных компаний.

Темы: Германия, Борьба с коррупцией в мире, Экономические преступления в мире
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Комментарии читателей
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21.02.2019, 12:02
Гость: Батун

Пересчитай.
21.02.2019, 11:46
Гость: gvozd

Следователи предполагают
---
это значит что Фактов НЕТ, а конфискации Есть..
уфф... наши уроки военного коммунизма никого ничему не научили.
вы лучше вдумайтесь в происходящее - Конфискации Имущества по подозрению...
вы все еще верите что вам что то принадлежит?
ну ну..
21.02.2019, 09:30
Гость: такс

Всего лишь 2 триллиона рублей
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