В Германии изъяли имущество на 40 млн евро по подозрению в отмывании денег

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В Германии следователи конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в ходе расследования дела по раскрытию схемы отмывания денег, связанной с Россией, пишет "Интерфакс".

Также в ходе расследования были конфискованы около 6,7 млн евро на счетах в нескольких немецких банках и 1,2 млн евро в одном банке Латвии.

"Следователи предполагают, что российская схема по отмыванию денег предполагала инвестиции доходов он незаконной деятельности в дорогостоящую недвижимость в Германии", - цитирует агенство предположения немецких журналистов.

По его данным, схема позволила мошенникам вывести более 22 млрд евро из России в Европу через молдавские и латвийские банки и создание фиктивных компаний.